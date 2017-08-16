موعد مباراة دوزمالي وأولمبيك مارسيليا في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق دوزمالي السلوفيني يوم غداً الخميس، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا باحثاً عن العودة بنتيجة إيجابية من سلوفينيا، وذلك قبيل موقعة الإياب التي تُقام في الأسبوع المقبل على أرضية ملعب فيلودروم بجنوب فرنسا، وهو الأمر الذي يُعطي أفضلية نسبية لفريق أولمبيك مارسيليا.

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وعلى الرغم من الفارق الكبير بين الفريقين وأفضلية فريق أولمبيك مارسيليا الكبيرة على الورق، إلا أن كرة القدم لا تعترف أبداً بالتاريخ ولا تنحاز إلي سوى أقدام اللاعبين على أرض الملعب وما يُقدمه كل فريق في الوقت الحاضر، مما يجعل جميع الإحتمالات واردة في نهاية المطاف وتبقى بطاقة التأهل إلي دور المجموعات حائرة بين الطرفين حتى إنتهاء موقعة الإياب.

هذا ويبدو فريق أولمبيك مارسيليا مختلفاً بعض الشئ في الموسم الحالي، وخاصة بعد التعاقدات القوية التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي والتي من شأنها أن تُعيد الفريق إلي الواجهة من جديد سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، حيث تعاقد نادي الجنوب الفرنسي في الصيف الحالي مع الحارس الفرنسي المخضرم ستيف مانداندا والعائد من جديد إلي أحضان ناديه القديم قادماً من نادي كريستال بالاس الإنجليزي بعد موسم واحد فقط.

كما تعاقد أيضاً مع المدافع الفرنسي عادل رامي قادماً من نادي إشبيلية الإسباني، ومتوسط الميدان البرازيلي المخضرم لويس غوستافو قادماً من نادي فولفسبورغ الألماني، والمهاجم الفرنسي فالير جيرمان قادماً من نادي موناكو الفرنسي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أولمبيك مارسيليا في الموسم الحالي كما قال المدرب رودي غارسيا هو العودة من جديد بالفريق إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سواء كان ذلك من بوابة الدوري الفرنسي أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.