موعد مباراة أياكس أمستردام وروزنبورغ في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق أياكس أمستردام الهولندي لإستقبال ضيفه فريق روزنبورغ النرويجي يوم غداً الخميس على أرضية ملعب أمستردام أرينا، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أياكس أمستردام المواجهة تحت قيادة مدربه مارسيل كايزر باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وليس ذلك فحسب بل تحقيق فوز مريح والذي من شأنه أيضاً أن يجعل مهمة الفريق أسهل في موقعة الإياب في النرويج في الأسبوع المقبل، ولا شك أيضاً أن هدف فريق أياكس أمستردام من هذه المباراة هو تحقيق إنتصاره الأول في الموسم الحالي ومصالحة جماهيره بعد البداية السيئة له سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد المحلي.

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حيث تم إقصاء الفريق من الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تعادل بهدف لمثله أمام فريق نيس الفرنسي ذهاباً في فرنسا، ومن ثم تعادل مجدداً في موقعة الإياب أمامه ولكن هذه المرة بهدفين لمثلهما، أما على الصعيد المحلي فكانت بداية الفريق أيضاً سيئة للغاية بعدما تعرض الفريق للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق هيراكليس بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأنه كان متقدماً في النتيجة وربما ما زاد من حسرة جماهيره أنه قدم أدائاً كبيراً في المباراة خاصة في الناحية الهجومية.

ومن جهتها تأمل جماهير نادي أياكس أمستردام في أن تكون المباراة ضد فريق روزنبورغ هي الإنطلاقة الحقيقية لفريقها في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق أياكس أمستردام يمتلك في صفوفه عناصر شابة تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية والتي أثبتت ذلك بشكل واضح في الموسم الماضي حينما كان الفريق تحت قيادة المدرب بيتر بوش.

حيث نافس فريق أياكس أمستردام على لقب الدوري الهولندي حتى الأسبوع الآخير، ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف لصالح فريق فينورد روتردام، وإضافة لذلك نجح الفريق أيضاً في الوصول إلي الدور النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي ولكنه خسر اللقب أيضاً في نهاية المطاف على يد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.