موعد مباراة إيفرتون وهايدوك سبليت في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق إيفرتون الإنجليزي لإستقبال ضيفه فريق هايدوك سبليت الكرواتي يوم غداً الخميس على أرضية ملعب غوديسون بارك بمدينة ليفربول، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إيفرتون المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان باحثاً عن تحقيق فوز عريض على ضيفه وخاصة وأنه يخوض المباراة على أرضه وأمام جماهيره الغفيرة، وذلك حتى يضمن الفريق تأهله بنسبة كبيرة إلي دور المجموعات قبيل موقعة الإياب في كرواتيا في الأسبوع المقبل.

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ولعل إنطلاقة الفريق القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي ستُشكل له دافعاً قوياً للغاية من أجل إكمال موسمه بنجاح، حيث كان الفريق قد حقق فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق ستوك سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ في مباراة تميزت بالقوة من ناحية الصراع البدني الكبير بين الطرفين.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق إيفرتون في الموسم الحالي كما أكد عليه المدرب رونالد كومان في أكثر من مناسبة سابقة هو التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن أجل تحقيق ذلك يجب على فريق إيفرتون إما إنهاء البريمرليغ في الموسم الحالي ضمن الأربعة الكبار وهو الأمر الذي يبدو نظرياً في غاية الصعوبة، أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم وبالرغم من أن ذلك الطريق هو الأقرب إلا أنه سيكون صعباً للغاية أيضاً لتواجد أندية عريقة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي وعلى رأسها كلاً من فريق ميلان الإيطالي وفريق أرسنال الإنجليزي.

وكانت إدارة نادي إيفرتون قد قامت بتدعيم صفوف فريقها في الميركاتو الصيفي الحالي بالعديد من العناصر البارزة من أجل تحقيق أهداف النادي، حيث تعاقد النادي مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد والمدافع الإنجليزي مايكل كين والظهير الأيمن الهولندي كوكو مارتينا ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين والجناح الإسباني الواعد ساندرو راميريز والمهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني.