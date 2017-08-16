موعد مباراة أهلي جدة والفتح في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أهلي جدة لإستقبال ضيفه فريق الفتح يوم غداً الخميس على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بإسم ملعب الجوهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أهلي جدة المواجهة تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له في الدوري في الموسم الحالي، وإضافة لذلك مصالحة جماهير النادي الأهلي بعد الخسارة غير المتوقعة التي تلقاها الفريق في الجولة الأولى خارج أرضه على يد فريق الإتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، مما جعل الضغوط تزداد كثيراً على فريق أهلي جدة ومدربه الجديد سيرجي ريبروف.

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هذا وتُعد مباراة الفتح أفضل تحضير ممكن لفريق أهلي جدة من أجل موقعته المقبلة في مسابقة دوري أبطال أسيا أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، حيث تُقام موقعة الذهاب في العاصمة الإيرانية طهران في الأسبوع المقبل، على أن تُقام موقعة الإياب في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة جدة في مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ومن جهته كان المدرب سيرجي ريبروف قد أعلن عن قائمة فريقه التي ستُشارك في مسابقة دوري أبطال أسيا إنطلاقاً من الدور ربع النهائي، حيث تكونت من : ياسر المسيليم – محمد العويس – باسم العطالله – راغد النجار – معتز هوساوي – عقيل بلغيث – محمد آل فتيل – محمد عبد الشافي – سعيد المولد – حمدان الشمراني – أمير كردي – علي الزبيدي – منصور الحربي – دي سوزا – سلمان المؤشر – ليوناردو دا سوزا – حسين المقهوي – عبد الفتاح عسيري – أيمن الخليف – تيسير الجاسم – أحمد الزين – وليد باخشوين – صالح العمري – علي عواجي – عبد الله مجرشي – علي الأسمري – عمر السومة – مهند عسيري.

وفي يوم غداً أيضاً وضمن مباريات الجولة الثانية من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين يستقبل فريق الرائد نظيره فريق الفيصلي، وذلك في تمام الساعة 19:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.