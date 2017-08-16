مهاجم إشبيلية السابق في طريقه للعودة من جديد إلي الدوري الإسباني

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن المهاجم الكولومبي كارلوس باكا لاعب فريق ميلان الإيطالي حالياً ولاعب فريق إشبيلية الإسباني سابقاً بات في طريقه للعودة من جديد إلي أحضان الدوري الإسباني ولكن ليس من بوابة فريقه القديم في مفاجأة كبيرة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن نادي فياريال الإسباني قد توصل إلي إتفاق مع نادي ميلان الإيطالي، وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم كارلوس باكا لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، على أن يصل اللاعب إلي مدينة فالنسيا يوم غداً الخميس وذلك من أجل خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام بقميص نادي الغواصات الصفراء، على أمل أن يكون جاهزاً للمشاركة رفقة الفريق في إنطلاقة مشواره في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك في يوم الأثنين المقبل حينما يحل فريق فياريال ضيفاً على نظيره فريق ليفانتي العائد من جديد إلي أضواء الليغا.

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هذا ويأتي تعاقد نادي فياريال مع المهاجم الكولومبي كارلوس باكا بعدما رحل عنه في الأسبوع الحالي المهاجم الإسباني المخضرم روبيرتو سولدادو، والذي إنتقل بدوره إلي نادي فنربخشة التركي ليُدعم صفوف الفريق التركي في الميركاتو الصيفي الحالي، مما جعل فريق فياريال في حاجة ماسة إلي التعاقد مع مهاجم بديل بأسرع وقت ممكن قبيل إنطلاقة الليغا وخاصة وأن فريق الغواصات الصفراء لديه العديد من التحديات في الموسم الحالي.

فمن جهة يرغب الفريق في التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن جهة يرغب أيضاً في المنافسة على لقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وذلك بالإضافة إلي تقديم مستوى طيب في الدوري الإسباني وإحتلال إحدى المراكز الأربعة الأولى بالرغم من صعوبة ذلك نظراً لقوة المنافسين.

وكان نادي ميلان قد تعاقد مع المهاجم الكولومبي كارلوس باكا صاحب ال 30 عاماً في صيف عام 2015 م قادماً من نادي إشبيلية الإسباني، وذلك في صفقة وصلت قيمتها في ذلك الوقت إلي مبلغ 30 مليون يورو، ولكن اللاعب لم يتمكن تماماً من إثبات نفسه في قلعة سان سيرو مما كان سبباً رئيسياً في رحيله.