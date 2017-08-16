تردد قناة أون سبورت on sport الناقلة لمباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

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قناة أون سبورت هي من القنوات الفضائية المصرية التي تقوم بنقل السوبر الأسبانى 2017 مجانا، وتنقل مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، كما أنها لها الحق في نقل مباريات الدوري المصري، وكأس مصر وهي تعتبر من ضمن مجموعة من القنوات المصرية التي لها أحقية البث المباشر وهذه القنوات هي قناة دي إم سي dmc، وقناة النيل للرياضة.

بالإضافة إلى قناة أون سبورت التي تقوم بنقل المباريات الخاصة بالفريق تشيلسي الإنجليزي في جميع المباريات له، كما أنها قد حصلت القناة بحق بث مباريات البلوز في موسمها الجديد بشكل معاد وهذا بعد أن ينتهي الفريق تشيلسي من مبارياته بمدة قليلة، وهذا جعل هناك جمهور كبير يقوم بمتابعة ومشاهدة القناة حيث يتمكن من متابعة مباريات الدوري الإنجليزي.

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قد حازت قناة أون سبورت on sport على نسبة مشاهدة كبيرة من مشجعي رياضة كرة القدم المصرية بالمقارنة مع القنوات الأخرى التي تقوم بأحقية بث المباريات، قامت قناة أون سبور بتغطية أهم الأحداث الرياضية حيث قامت بنقل أحداث مباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم 2018.

حيث أن هناك العديد من الأخبار التي تعلن ‘ن أن القناة لها الحق في بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم، فهي تقوم ببث المباريات على أحدث مستوى وتقوم بتغطية كاملة باستخدام استوديوهات تحليل شاملة، بجانب شبكة المراسلين للقناة من الملعب المقام به المباراة ، وبسبب تلك التقنيات الجديدة هناك الكثير من المتابعين الذين يقومون بالانجذاب لها حيث حققت ملايين المشاهدات والمتابعات في فترة زمنية قصيرة.

كما أن قناة أون سبورت تقوم بتقديم عدة برامج متميزة، منها برنامج مساء الأنوار والذي يقوم بتقديمه الكابتن مدحت شلبي حيث يقوم البرنامج على استضافة أكبر محللين للكرة المصرية والعالمية، حيث أن النخبة لتحليل هما أيمن يونس، ومجدي عبد الغني، وفاروق جعفر، بالإضافة إلى برنامج مع سيف والذي يقوم بتقديمه سيف زاهر ومجموعة من البرامج الرياضية التي يتم بثها على مدار 24 ساعة.

كما تقوم قناة أون سبورت بنقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد اليوم الاربعاء الموافق السادس عشر من أغسطس 2017 في كأس السوبر الأسباني لهذا العام

تردد قناة أون سبورت على النايل سات

القناة on sport القمر الصناعى نايل سات التردد 10853، أفقى “H” معدل الترميز 27500، 3/4

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم