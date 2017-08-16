ستوك سيتي يُعلن تعاقده رسمياً مع لاعب باريس سان جيرمان

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أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء عن تعاقده رسمياً مع الجناح الإسباني الواعد خيسي رودريغز قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، وقام النادي الإنجليزي أيضاً بتقديم لاعبه الجديد منذ قليل إلي وسائل الإعلام على أن ينضم اللاعب بشكل مباشر إلي تدريبات فريقه الجديد ستوك سيتي وتحت قيادة المدرب مارك هيوز، وذلك تمهيداً للمباراة المقبلة لفريق ستوك سيتي أمام ضيفه فريق أرسنال ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

هذا وقد جائت هذه الصفقة بناءً على رغبة المدرب مارك هيوز والذي حاول أن يقوم بسد الفراغ الذي تركه الجناح النمساوي ماركو أرناتوفيتش، والذي إنتقل بدوره إلي نادي وست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

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وبالرغم من أن نادي ستوك سيتي قد قام بتجديد عقد لاعبه المصري الواعد رمضان صبحي لمدة 5 مواسم إضافية منذ أيام قليلة، إلا أن خبر تعاقد النادي مع الجناح خيسي رودريغز يُعد ربما أسوء خبر للفرعون المصري رمضان صبحي، حيث عانى اللاعب في الموسم الماضي من قلة المشاركة بصفة أساسية مع الفريق وكان يأمل في عدم تكرار ذلك الأمر في الموسم الحالي وخاصة بعد رحيل النمساوي ماركو أرناتوفيتش، ولكن يبدو أن الأمور لن تكون في صالحه مرة أخرى بنسبة كبيرة للغاية.

ومن جهته كان الجناح الإسباني خيسي رودريغز صاحب ال 24 عاماً قد تعاقد مع نادي باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي 2016 م قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، ولكنه لم يتمكن تماماً من إثبات نفسه في العاصمة الفرنسية باريس مما جعله حبيساً على مقاعد البدلاء طوال الدور الأول من عمر الموسم الماضي، وفي الدور الثاني أعاره نادي باريس سان جيرمان إلي نادي لاس بالماس الإسباني ولكنه أيضاً لم يتمكن من إثبات نفسه هناك.

وهو الأمر الذي لا يتمنى خيسي رودريغز أن يتكرر معه في الموسم الحالي، وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.