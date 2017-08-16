تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports الناقلة لمباراة الكلاسيكو “ريال مدريد وبرشلونة”

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قناة ابو ظبي الرياضية هي من القنوات الرياضية الإماراتية المتميزة، التي تقوم بنقل العديد من البطولات العالمية العامة، وتعمل على التنافس مع قناة بي أن سبورت التي لها أحقية البث الحصري لأغلب البطولات الأوروبية.

وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية بالاجتهاد للوصول إلى مستوى أعلى في تنافس قناة بي أن سبورت كما هو الحال لعدد من القنوات الأخرى التي ترغب في أن ترتقي بمستوى القناة، فهناك العديد من القنوات الرياضية التي تعمل على المنافسة منها قناة الشارقة الرياضية، وقنوات دبي الرياضية، وقناة أون سبورت، وقناة إم سي سبورت، وبي سي برو سبورت، كما يمكنكم متابعة الترددات الجديدة للقنوات الرياضية على موقعنا مصر 365.

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تقوم قناة أبو ظبي الرياضية Abu dhabi sports بنقل العديد من البطولات الهامة والمميزة التي يقوم عدد كبير من المشاهدين العرب متابعتها منها بطولة كأس إيطاليا، مباراة كأس السوبر الإيطالي، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني بجانب مباريات الدوري الأمريكي، كما أنها تقوم بنقل المباريات الخاصة بالدوري الخليجي العربي الإماراتي.

كما أن القناة لها حق البث للدوري المصري، وايضا استطاعت قناة أبو ظبي الرياضية بالاستحواذ على الحق الحصري في بث مباريات الدوري البرتغالي بجانب مباريات الخاصة بالمنتخبات الأوروبية في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، ولكن تعمل القناة على نقل بعض مباريات تصفيات كأس العالم على قنواتها الخاصة المجانية، وتعمل على بث المباريات الحصرية خلال قنواتها المجانية في اليوم التالي للمباراة وهو ما يجعلها متميزة وتقوم بجذب عدد كبير من المتابعين الرياضين لكرة العالمية.

تقوم اليوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل مباراة كلاسيكو بين فريق ريال مدريد وفريق برشلونة وذلك عبر قناتها المفتوحة والتي ينتظرها العديد من متابعين كرة القدم وأيضا يستمتعون بمتابعة كأس السوبر الأسباني لعام 2017.

وقد قامت قنوات أبو ظبي 1،2 بالإعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو مجانا يوم الأحد الماضي، حيث تقوم بالبث بجودة السي دي بجودة الاتش دي، وتبث على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بالإضافة إلى موناكو سات ، وستقوم اليوم الأربعاء ببث مباراة كلاسيكو العالم كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة المباراة المنتظرة ، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة خلال استديوهات قناة أبو ظبي على الكعبي بالإضافة إلى عصام عبده.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu dhabi sports على القمر الصناعي النايل سات

القناة التردد الاستقطاب أبوظبى الرياضية 1 12226 H أفقى، 27500 أبوظبى الرياضية HD1 12467 H أفقى، 27500 أبوظبى الرياضية 2 12226 H أفقى، 27500 أبوظبى الرياضية HD2 12467 H أفقى، 27500

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu dhabi sports على القمر الصناعي العرب سات