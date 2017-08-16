تشيلسي يعود من جديد للإهتمام بمهاجم تورينو في الصيف الحالي

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كشفت صحفية ديلي ستار الإنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد عاد من جديد إلي الإهتمام بالمهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي لاعب نادي تورينو الإيطالي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من أن النادي اللندني قد تعاقد مع المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 80 مليون يورو.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الإهتمام بالمهاجم أندريا بيلوتي من جديد يأتي بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، والذي لا يبدو راضياً تماماً عن خط هجومه الحالي الذي يتواجد فيه كلاً من المهاجم ألفارو موراتا والمهاجم البلجيكي الواعد ميتشي باتشواي، علماً بأن المدرب أنطونيو كونتي قد منح الفرصة كاملة للمهاجم ميتشي باتشواي في إنطلاقة الموسم الحالي، ولكن الآخير لم يتمكن من إثبات نفسه تماماً ولم يُسجل حتى ولو هدف واحد على الأقل مثلما فعل المهاجم ألفارو موراتا.

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ويُدرك الجميع جيداً في نادي تشيلسي أن المشكلة التي يُعاني منها فريق البلوز حالياً في خطه الهجومي سببها المدرب أنطونيو كونتي، وذلك بسبب الخلاف الذي حدث بينه وبين المهاجم الإسباني دييغو كوستا، مما أسفر عن إتخاذ الآخير لقرار نهائي بمغادرة النادي اللندني حتى لو إنتهى به الأمر بعدم ممارسة كرة القدم لمدة الموسم الحالي بأكمله في حالة قررت إدارة النادي عدم بيعه.

وكان فريق تشيلسي قد بدأ موسمه الحالي بشكل سئ للغاية، حيث خسر الفريق لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح عقب إنتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما تعرض أيضاً للخسارة مرة أخرى وهذه المرة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على يد ضيفه فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما أثار القلق كثيراً بين جماهير نادي تشيلسي وخاصة في ظل رغبتها في حفاظ الفريق على لقبه بطلاً للبريمرليغ وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.