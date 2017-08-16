مدافع مانشستر سيتي على مشارف الإنضمام إلي إنتر

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن المدافع البرتغالي إلياكيم مانغالا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد مع نادي إنتر الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة نظراً لعدم رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في تواجده ضمن تشكيلة الفريق في الموسم الحالي.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن المدافع البرتغالي إلياكيم مانغالا قد توصل إلي إتفاق مع النادي الإيطالي حول بنود عقده الشخصية، في إنتظار أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة، ومن ثم يتم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام على أن ينضم بعدها مباشرة إلي تدريبات فريقه الجديد من أجل المشاركة معه في مباريات الدوري الإيطالي.

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هذا وتأتي الصفقة بناءً على رغبة الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر، والذي يُحاول أن يقوم بتعويض رحيل مدافعه الكولومبي الواعد جيسون موريلو المرتقب إلي نادي فالنسيا الإسباني في الصيف الحالي، علماً بأنه كان قد سبق له وأن رفض فكرة التخلي عن مدافعه الكولومبي ولكن يبدو أن رغبة اللاعب نفسه هي التي حسمت الأمور مثلما سيحدث أيضاً مع متوسط الميدان الفرنسي جيوفري كوندوغبيا والذي سينتقل أيضاً بدوره إلي نادي فالنسيا أيضاً على سبيل الإعارة.

وحتى هذه اللحظة لم تقوم إدارة نادي إنتر بإبرام التعاقدات القوية التي تمنت حدوثها جماهير النادي، وبالتالي فإن الفريق ربما سيكون غير قادراً على المنافسة على مقعد مؤهل في الموسم المقبل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها جميع كبار الأندية الإيطالية في الميركاتو الصيفي الحالي مما سيجعل مهمة فريق إنتر في غاية الصعوبة.

ولكن جماهير نادي إنتر تعتمد بشكل رئيسي على مدربها لوتشانو سباليتي والذي يُمكنه أن ينجح رفقة الفريق الذي يمتلكه في الوقت الحالي، ولعل ما جعل إدارة النادي تتراجع ربما عن عملية التعاقدات القوية هو عدم تأهل الفريق في الموسم الحالي لأي مسابقة أوروبية.