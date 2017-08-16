حسام غالي: كنت أتمني أن أبقي واختتم مشوارى في الأهلي لكن ما باليد حيلة

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أكد قائد فريق النادي الأهلي حسام غالي أنه يتمنى الاستمرار مع القلعة الحمراء بالموسم القادم ختام مشواره مع النادي الأهلي وعدم الرحيل إلى الدوري السعودي بالمملكة العربية السعودية لكن علق اللاعب علي حد تعبيره أنه”ماباليد حيلة”، وأشار قائد النادي الأهلي في مداخلة مع برنامج”مع شوبير” أنه كان يتمنى البقاء داخل جدران النادي الأهلي الموسم المقبل ولكن الأمور خرجت عن سيطرته وعن إرادته دون أن يكشف اللاعب علي أي تفاصيل إضافية.

ولم يشارك قائد الفريق الأحمر في المباراة النهائية لكأس مصر التي قد حسمها النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف علي حساب النادي المصري، لكن تواجد قائد النادي الأهلي في مراسم تتويج الفريق وقام بحمل الكأس الغالية مع زملائه، بالإضافة إلى أن غالي صرح بأنه كنت أتمنى أن أشارك في المباراة وأساهم في إسعاد الجماهير الحمراء ببذل مجهود علي أرض الملعب حتى أخر لحظة لي بقميص النادي الأهلي ولكن لم يقدر لي المشاركة وقام زملائي في الفريق بالواجب أثناء المباراة واللقاء.

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وقد أنهى لاعب النادي الاهلي حسام غالي حديثه قائلا أنه تمنى دائم ختام مشواره الكروي داخل النادي الأهلي ولكن إذا كان هناك نصيب سوف أعود مرة أخرى إلى النادي الأهلي لتحقيق هذه الأمنية والبقاء في النادي الأهلي في أي موقع وأضاف أنه لا يستطيع الاستغناء عن النادي الأهلي.

وقد ذهب حسام غالي قائد النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودي للانضمام إلى نادي النصر السعودي الذي قام غالي بالتوقيع مؤخراً لمدة موسم واحد، واتفق حسام غالي مع النادي السعودي علي جميع التفاصيل الخاصة بعقد اللاعب وقع اللاعب علي موسم واحد مقابل 850 ألف دولار بالتقريب 16 مليون مصري، وقد لعب حسام غالي مع نادي النصر السعودي في عام 2009، وخاض أكثر من تجربة احترافية، أبرزها في نادي توتنهام الإنجليزي، وليرس البلجيكي، وفينورد الهولندي، وديربي كاونتي البلجيكي، وقد استقبلت الجماهير السعودية وجماهير نادي النصر السعودي والجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية اللاعب استقبال حافل بمطار الملك خالد الدولي وهذا ضمن الشعبية الواسعة التي يتمتع بها اللاعب بالمملكة.