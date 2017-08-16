ملخص مباراة نابولي ونيس في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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حقق فريق نابولي الإيطالي الفوز على حساب ضيفه فريق نيس الفرنسي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق نابولي الضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه مستغلاً كلاً من عاملي الأرض والجمهور الذي حضر بغزارة شديدة في مدرجات ملعب سان باولو، وفي المقابل بدا فريق نيس خائفاً للغاية من تلقي الأهداف فتراجع بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه والحفاظ على نظافة شباكه.

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ولكن ذلك لم يستمر طويلاً فعند الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق نابولي في تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر لاعبه دريس ميرتينز عقب إنفراده بالحارس الفرنسي يوهان كاردينال، ومن بعدها إستمر فريق نابولي في ضغطه على منافسه ولكن دون أن يتمكن من إضافة المزيد من الأهداف بسبب التنظيم الدفاعي المكثف من جانب لاعبي فريق نيس.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الأربعين كاد فريق نيس يُدرك التعادل من هجمة مرتدة سريعة إنتهت على تسديدة لاعبه آلام ماكسيم من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت جانباً، لينتهي بعدها الشوط دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع تقدم فريق نابولي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق نابولي عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل الإطمئنان على المباراة والإرتياح أكثر بصفة خاصة قبيل موقعة الإياب في الأسبوع المقبل في فرنسا، وعند الدقيقة السبعين تحصل فريق نابولي على ركلة جزاء ليُنفذها لاعبه الإيطالي جورجينيو بنجاح مُحرزاً ثاني أهداف فريقه وسط فرحة عارمة من أنصار نادي نابولي في المدرجات.

وعند الدقيقة التاسعة والسبعين تلقى فريق نيس ضربة موجعة للغاية بعدما قام الحكم بطرد إثنين من لاعبيه في لقطة واحدة وفي الدقيقة ذاتها وهما الفرنسي فينسنت كوزيلو والفرنسي آلاساني بليا، لتُصبح مهمة فريق الجنوب الفرنسي مستحيلة تماماً في موقعة الإياب فيما إقترب فريق نابولي كثيراً من التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة.