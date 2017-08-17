نادي إسباني جديد يُعرب عن رغبته في ضم مهاجم تشيلسي

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني قد إنضم إلي قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ومثله مثل معظم الأندية التي ترغب ضم المهاجم دييغو كوستا فإن نادي الديبور يرغب في إستعارة المهاجم لمدة نصف موسم فقط حتى مطلع العام المقبل 2018 م وتحديداً خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير وذلك بعدما ينتقل في الصيف الحالي إلي ناديه القديم أتليتكو مدريد الإسباني.

وبكل تأكيد ستقف عقوبة حرمان نادي أتليتكو مدريد من إبرام التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي عقبة أمام المهاجم دييغو كوستا من المشاركة مع الفريق في الدور الأول من عمر الموسم الحالي، مما يُحتم على نادي الروخي بلانكوس إعارته طوال هذه الفترة إلي أحد الأندية بشرط أن يضمن المهاجم مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الذي سيلعب له.

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هذا ولا يُعد نادي ديبورتيفو لاكورونيا هو أول نادي قد أعرب عن رغبته في إستعارة المهاجم دييغو كوستا، حيث سبقه في ذلك كلاً من نادي لاس بالماس الإسباني ونادي ميلان الإيطالي ونادي بيشكتاش التركي، ولكن المشكلة الرئيسية الآن لا تكمن في موافقة نادي أتليتكو مدريد من عدمها، بل تكمن المشكلة الرئيسية في موافقة نادي تشيلسي وإدارته على بيع اللاعب في الصيف الحالي لأي نادي من الأساس.

حيث ترغب إدارة نادي تشيلسي في بيع المهاجم دييغو كوستا إلي أحد الأندية الصينية، وذلك من أجل الإستفادة من عملية بيعه من الناحية المادية بالصورة المطلوبة وخاصة وأنه قد تعاقد معه في صيف عام 2014 م قادماً من نادي أتليتكو مدريد، ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً تبدو إدارة النادي اللندني برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش غير راضية تماماً عن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز والذي يُعد بدوره هو السبب الرئيسي في المشكلة أو المأزق بمعني أدق الذي يتواجد فيه النادي.