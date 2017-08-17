ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب كأس السوبر الإسباني 2017 م

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حقق فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني 2017 م عقب تكرار فوزه على غريمه التقليدي فريق برشلونة في موقعة كلاسيكو الأرض، وهذه المرة بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في إطار موقعة الإياب، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت أيضاً بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى ضغط الفريق الملكي بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لحسم الأمور في وقت باكر، وعند الدقيقة الرابعة تحقق للميرنغي ما أراد بعدما سجل له لاعبه الواعد ماركو أسينسيو هدفاً بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة عارمة من جماهير النادي الملكي في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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ومن بعدها حاول فريق برشلونة أن يعود سريعاً في المواجهة وبحث عن إدراك التعادل على الأقل كبداية ولكنه وجد أمامه دفاعاً صلباً للغاية من جانب لاعبي ريال مدريد، وعند الدقيقة الثالثة والثلاثين كاد الفريق الملكي يُنهي الأمور تماماً بعدما سدد لاعبه لوكاس فاسكيز كرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن القائم الأيمن للحارس تير شتيغن تصدى للكرة وأبقى على إثارة الكلاسيكو.

وعند الدقيقة التاسعة والثلاثين حسم فريق ريال مدريد الأمور تماماً بعدما سجل الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني وسط إنهيار واضح من جانب الفريق الكتالوني، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الجانبين سوى تقدم الميرنغي بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المدرب إرنيستو فالفيردي التعديل من تشكيلة فريقه ولو قليلاً فأشرك الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو بدلاً من المدافع جيرارد بيكيه عند الدقيقة الخمسين، وعند الدقيقة الثانية والخمسين كاد الفريق الكتالوني يُقلص الفارق بعدما إنفرد نجمه ليونيل ميسي بالحارس كيلور نافاس ولكن العارضة وقفت بجانب أصحاب الأرض وحرمت البارسا من تسجيل أولى أهدافه.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الكلاسيكو هدأت الأمور تماماً من الجانبين وخاصة من جانب الفريق الملكي، وفي مقابل ذلك بائت جميع محاولات فريق برشلونة بالفشل في ظل الصلابة الدفاعية الرائعة لفريق ريال مدريد، ليستمر ذلك الوضع حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية موقعة كلاسيكو الأرض على وقع فوز وتتويج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه.