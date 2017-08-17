إيفرتون يحسم أبرز صفقة له في الميركاتو الصيفي الحالي

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حسم نادي إيفرتون الإنجليزي أبرز صفقة له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما أعلن في يوم أمس الأربعاء عن تعاقده بشكل رسمي مع متوسط الميدان الأيسلندي غيلفي سيغوردسون قادماً من نادي سوانزي سيتي الإنجليزي، وذلك في صفقة قياسية لنادي إيفرتون وصلت قيمتها إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

كما قام نادي إيفرتون أيضاً بتقديم لاعبه الجديد إلي وسائل الإعلام يوم أمس الأربعاء، على أن ينضم اللاعب بعدها مباشرة إلي تدريبات فريقه علماً بأنه لا يُتوقع أن يكون متواجداً رفقة فريق إيفرتون اليوم الخميس في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي والتي ستجمعه بضيفه فريق هايدوك سبليت الكرواتي، وذلك نظراً لعدم جاهزيته البدنية وخاصة وأنه لم يُشارك في تدريبات فريقه القديم سوانزي سيتي تماماً في الصيف الحالي.

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ولكن ربما قد يستعين به الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون في مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستكون في يوم الأثنين المقبل حينما يحل فريق التوفيز ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق مانشستر سيتي.

وبالرغم من أن نادي إيفرتون قد تعاقد مع العديد من العناصر البارزة في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الأيسلندي غيلفي سيغوردسون كان يُعد بمثابة الهدف الرئيسي للمدرب رونالد كومان في الصيف الحالي، علماً بأن إيفرتون كان قد تعاقد أيضاً مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد والمدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين والظهير الأيمن الهولندي كوكو مارتينا.

وأيضاً متوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين والجناح الإسباني الواعد ساندرو راميريز والمهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني، مما يُحتم على فريق التوفيز الآن ضرورة التركيز بشكل مثالي في مبارياته سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، وذلك من أجل تحقيق هدفه الرئيسي في الموسم الحالي وهو ضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

علماً بأن ذلك لن يتحقق له إلا في حالتين فقط إما أن يحتل واحد من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.