تشيلسي يُفكر جدياً في التعاقد مع ثنائي باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يُفكر جدياً في التعاقد مع ثنائي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهما الظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه ومتوسط الميدان البولندي كريشوفياك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي سعياً منه لتدعيم صفوف فريقه من أجل سد الثغرات الواضحة التي ظهرت على الفريق اللندني في إنطلاقة الموسم الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي باريس سان جيرمان لن تُمانع رحيل أي من اللاعبين، وذلك رغبة منها في تعويض المبلغ الكبير الذي دفعته من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من نادي برشلونة الإسباني، وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو.

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ولكن الأمر المؤكد أيضاً أن إدارة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي لن تقوم بالتفريط في العناصر غير المرغوب بها في الفريق بأي ثمن، ولعل أبرز دليل على ذلك هو إنتظار نادي باريس سان جيرمان حتى هذه اللحظة دون أن يقوم ببيع أي لاعب من صفوف فريقه، وذلك بالرغم من أن سوق الإنتقالات الصيفية الحالية سوف يتم إغلاق أبوابها مع نهاية شهر أغسطس الحالي، وهو ما يُزيد من الضغوطات على النادي الباريسي خوفاً من عدم تمكنه من بيع العناصر الزائدة وبالتالي يتعرض للعقوبة من جانب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن جهته يبدو فريق تشيلسي في حاجة ماسة لحسم كلاً من الصفقتين، وذلك لما يُعانيه الفريق اللندني على مستوى جميع خطوطه بسبب قلة اللاعبين وهو الأمر الذي أشار إليه المدرب أنطونيو كونتي في أكثر من مناسبة في الميركاتو الصيفي الحالي، مُشيراً إلي أن إدارة نادي البلوز برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش ترفض أن تدفع المزيد من الأموال من أجل إبرام المزيد من التعاقدات القوية لتدعيم صفوف الفريق.

وذلك من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما غاب الفريق عن نسخة الموسم الماضي.