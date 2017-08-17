نابولي يُنهي الجدل حول مستقبل نجمه الإيطالي

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أنهى نادي نابولي الإيطالي كل الجدل الذي تم إثارته في الأونة الآخيرة حول مستقبل نجمه الإيطالي لورينزو إنسيني، وذلك بعدما شارك اللاعب في يوم أمس الأربعاء رفقة فريق نابولي في المباراة التي جمعته بضيفه فريق نيس الفرنسي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وبالتالي فإن أي نادي سيُحاول ضم اللاعب لن يتمكن حينها من إشراكه في مسابقة دوري الأبطال في الموسم الحالي وتحديداً في دور المجموعات.

هذا وقد كانت العديد من التقارير الصحفية العالمية قد أشارت مؤخراً إلي أن كلاً من نادي ليفربول الإنجليزي ونادي برشلونة الإسباني يرغبان في ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، فمن جهته يرغب نادي ليفربول في تعويض رحيل نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو المحتمل إلي نادي برشلونة، أما نادي برشلونة فيرغب في تعويض رحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور وخاصة في حالة فشله في التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من نادي ليفربول.

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علماً بأن نادي برشلونة كان قدم عرضاً إلي نادي نابولي وصلت قيمته إلي مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي نابولي برئاسة أوريليو دي لاورينتيس رفضت ذلك العرض بشكل قاطع وذلك لإعتبار النجم لورينزو إنسيني واحداً من الركائز الأساسية في فريق الجنوب الإيطالي، وخاصة وأن الفريق يرغب في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف في الموسم الحالي وإضافة لذلك الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن أجل الحفاظ على نجمه كانت إدارة نادي نابولي قد قامت في شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017 م بتجديد عقد نجمها الإيطالي لورينزو إنسيني صاحب ال 25 عاماً حتى صيف عام 2022 م، ولعل ما يجعل الأمر سهلاً بالنسبة لنادي نابولي هو أن اللاعب نفسه يرغب في البقاء ضمن صفوف النادي وذلك بالرغم من العروض المُغرية التي تم تقديمها له حتى الآن من كبار الأندية الأوروبية، ولكن يبدو أنه قد قرر أن يبقى وفياً لقميص نادي نابولي ربما حتى يعتزل كرة القدم بشكل نهائي.