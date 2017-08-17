موعد مباراة ميتز وموناكو في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ميتز يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب سانت سيمفورين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عازماً على تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الدوري في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في الصراع على صدارة الترتيب والتي تبدو أنها سوف تكون حائرة في موسم يشهد تألق جميع كبار أندية الكرة الفرنسية حتى هذه اللحظة.

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فبعد مرور جولتين من عمر الدوري حقق كلاً من فريق باريس سان جيرمان وفريق أولمبيك ليون وفريق أولمبيك مارسيليا وفريق سانت إيتيان العلامة الكاملة، مما يؤكد أن الموسم الحالي سوف يكون في غاية الإثارة في مقدمة الترتيب سواء في الصراع على اللقب أو الصراع من أجل خطف إحدى المقاعد المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان فريق موناكو قد بدأ مشواره في الدوري في الموسم الحالي بتحقيقه لفوز صعب على حساب ضيفه فريق تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكنه في الجولة الثانية حقق فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ديجون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مما أكد أن فريق الإمارة لديه نية واضحة في الموسم الحالي بالحفاظ على لقبه بطلاً للدوري بالرغم من قوة المنافسة.

ولا شك أن الأمر الوحيد الذي يُقلق جماهير نادي موناكو في الوقت الحالي هو رحيل النجوم عن الفريق وخاصة النجوم الصاعدين، فبعد رحيل كلاً من الظهير الأيسر الفرنسي الواعد بنجامين ميندي ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو وصانع الألعاب البرتغالي الواعد برناردو سيلفا، لا تزال الشكوك قائمة حول مستقبل كلاً من الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار والمهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي ومتوسط الميدان البرازيلي الواعد فابينيو، مما يجعل مستقبل الفريق غير معلوم حتى موعد غلق باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.