موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يستهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الألماني حينما يستقبل ضيفه فريق باير ليفركوزن يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي باحثاً عن أول إنتصار له في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، وخاصة وأنه سيخوض اللقاء على أرضه وأمام جماهيره مما يُعطيه أفضلية نسبية على ضيفه فريق باير ليفركوزن، والذي يطمح هو أيضاً من جهته في تحقيق نتيجة إيجابية في إنطلاقة مشواره في الموسم الحالي.

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ولكنه وبكل تأكيد يُدرك جيداً أن خسارته المباراة ولو حتى بنتيجة كبيرة هو أمر وارد حدوثه لآنه سيواجه العملاق البافاري أي أقوى فريق على مستوى ألمانيا كلها، ومن الأمور التي من الممكن أن تُعقد من مهمة فريق باير ليفركوزن أكثر أن يكون نجوم الفريق البافاري في أفضل حالاتهم في المباراة.

وكانت الإنتقادات اللاذعة تُطارد الفريق البافاري بشدة في معسكره الصيفي قبيل إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك بسبب نتائجه السيئة للغاية في معظم مبارياته الودية وأيضاً بسبب الأداء الضعيف الذي قدمه كل عناصر الفريق البافاري، مما أثار القلق كثيراً بين جمهور نادي بايرن ميونخ وخاصة وأنهم يرغبون في المنافسة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي.

ولعل ما جعل الأمور تهدأ ولو قليلاً هو فوز فريق بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني في إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز على غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في موقعة كلاسيكو ألمانيا بركلات الترجيح، علماً بأن الوقت الأصلي من عمر المواجهة قد إنتهى على وقع التعادل الإيجابي بين الطرفين بهدفين لمثلهما، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك.