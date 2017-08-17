موعد مباراة فالنسيا ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق فالنسيا لإستقبال ضيفه فريق لاس بالماس يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب ميستايا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق فالنسيا المواجهة تحت قيادة مدربه الجديد مارسيلينو غارسيا تورال باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في الليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل بدء مشواره في الموسم بطريقة مثالية وخاصة وأنه سوف يكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة، والتي تأمل في أن يتمكن فريقها من إستعادة بريقه من جديد ونسيان خيبات المواسم الماضية التي عانى فيها فريق الخفافيش على جميع الأصعدة.

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ولا شك أن الهدف الرئيسي لفريق فالنسيا في الموسم الحالي هو العودة من جديد إلي المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، سواء كان ذلك من بوابة مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى من بوابة مسابقة الدوري الأوروبي، حيث ستُسفر هذه العودة عن دخول خزائن النادي الأموال الطائلة وبالتالي ستُتاح له الفرصة وسيكون قارداً على إبرام التعاقدات القوية والكبيرة والتي من شأنها ستُعيد النادي إلي مكانته الطبيعية من جديد سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

أما على الجانب الآخر فسوف يُحاول فريق لاس بالماس أن يقوم بتقديم ذات الأداء الرائع الذي قدمه في أخر موسمين منذ صعوده إلي أضواء الليغا، والذي أسفر بدوره عن تواجده في وسط جدول الترتيب في الموسم الماضي وإبتعاده بشكل كبير عن حسابات الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية، وهو الأمر الذي يجعل طموحات النادي كبيرة في الموسم الحالي حيث بات الهدف الآن هو التأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تكون مباراة يوم الغد مختلفة تماماً عن مباراة الموسم الماضي، والتي شهدت فوز فريق لاس بالماس حينها على حساب مُضيفه فريق فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي يوم غداً أيضاً تُفتتح مسابقة الليغا الإسبانية بمباراة فريق ليغانيس وضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، والتي ستُقام في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.