موعد مباراة النصر والإتفاق في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يستعد فريق النصر لإستقبال ضيفه فريق الإتفاق يوم غداً الجمعة على أرضية الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق النصر المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي له في مشواره في الدوري في الموسم الحالي مثله مثل حال ضيفه فريق الإتفاق، مما سيجعل المباراة مشتعلة للغاية بين الطرفين وخاصة في ظل الحضور الجماهيري الذي يُتوقع أن يكون كبيراً من جانب فريق النصر، حيث تأمل هذه الجماهير في أن يتمكن فريقها من إستعادة أمجاده من جديد ومحاولة التتويج بلقب الدوري مع نهاية الموسم الحالي بعدما فشل في تحقيق ذلك في الموسم الماضي.

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وكان فريق النصر قد بدأ مشواره في الدوري بشكل إيجابي للغاية، وذلك بعدما عاد بالفوز من خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن وفي المقابل يبدو فريق الإتفاق هو الآخر في أفضل حالاته المعنوية، وخاصة بعدما أسقط في الجولة الأولى أحد كبار كرة القدم السعودية وهو فريق أهلي جدة، حيث فاز عليه فريق الإتفاق بواقع هدفين مقابل هدف واحد في الدمام.

ولا شك أن فريق النصر سيدخل المباراة مدعوماً بواحد من أبرز لاعبي خط الوسط على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية، وهو الفرعون المصري حسام غالي والذي يعرف بدوره أجواء فريق النصر جيداً نظراً لكونه لاعباً سابقاً في صفوفه في فترة سابقة، وبعدما نجح في قيادة فريقه الأهلي المصري في الموسم الماضي 2016 – 2017 م إلي التتويج بالثنائية المحلية دون أن يتلقى الفريق أي هزيمة على مدار الموسم بأكمله، ستأمل جماهير نادي النصر في أن يتكرر ذلك الأمر مع فريقها في الموسم الحالي.

وفي اليوم ذاته أيضاً تُقام مباراة أخرى مرتقبة والتي ستجمع بين فريق الباطن وضيفه فريق أُحد، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن كلاهما قد أسقط كلاً من فريق إتحاد جدة وفريق الشباب توالياً في الجولة الأولى في مفاجأة من العيار الثقيل.