موعد مباراة قاسم باشا وبيشكتاش في الدوري التركي 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل حامل لقب الدوري التركي في أخر موسمين فريق بيشكتاش ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق قاسم باشا يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بيشكتاش المواجهة باحثاً عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي في مشواره في الدوري في الموسم الحالي، وذلك بالرغم من صعوبة المباراة نسبياً عليه نظراً لكونها تُلعب خارج أرضه، ولكن فريق بيشكتاش يُدرك جيداً أنه في حالة أراد الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري فعليه أن يتخطى جميع الأندية التركية كبارها وصغارها مثلما فعل في أخر موسمين.

Advertisements

ولكن هدف فريق بيشكتاش في الموسم الحالي لا يقتصر فقط على التتويج بلقب الدوري التركي للموسم الثالث على التوالي، وإنما يطمح الفريق للذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما تم إقصاء الفريق من دور المجموعات من عمر المسابقة في نسخة الموسم الماضي، ولعل أبرز دليل على رغبة فريق بيشكتاش الكبيرة في التألق في المسابقة الأوروبية في الموسم الحالي هي التعاقدات القوية التي أبرمها النادي.

ومن أبرز العناصر التي تعاقد معها نادي بيشكتاش المدافع البرتغالي المخضرم كيبلير بيبي قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، ومتوسط الميدان التشيلي غاري ميديل قادماً من نادي إنتر الإيطالي، والمهاجم الإسباني المخضرم ألفارو نيغريدو قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، ولكن وفي مقابل ذلك قامت أيضاً كبار الأندية التركية بتعاقدات قوية للغاية وعلى رأسها كلاً من فريق غلطة سراي وفريق فنربخشة.

وكان فريق بيشكتاش قد بدأ مشواره في الدوري التركي بالفوز على حساب ضيفه فريق أنطاليا سبور بهدفين مقابل لا شئ، وفي مقابل ذلك بدأ فريق قاسم باشا هو الآخر موسمه بالفوز على حساب مُضيفه ألانيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن فريق بيشكتاش كان قد خسر لقب كأس السوبر التركي في إنطلاقة الموسم الحالي وذلك على يد فريق قونيا سبور بهدفين مقابل هدف واحد.