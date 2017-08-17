يوفنتوس يواصل تدعيم صفوفه في الصيف الحالي

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واصل نادي يوفنتوس الإيطالي عملية تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تعاقد بشكل رسمي مع متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد مفاوضات طويلة للغاية إستمرت لمدة شهر ونصف تقريباً بين إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي وإدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي.

وكان الفرنسي بليز ماتويدي قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة في صباح اليوم بمدينة تورينو، على أن ينضم بعدها مباشرة إلي تدريبات فريقه الجديد وذلك تمهيداً ربما لمشاركته الأولى مع فريق السيدة العجوز في يوم السبت حينما يواجه فريق كالياري على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

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هذا ويُعتبر الفرنسي بليز ماتويدي واحداً من الأهداف الرئيسية للمدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس في الصيف الحالي، وذلك من أجل تدعيم صفوف فريقه بشكل عام وخط وسط ميدانه بشكل خاص حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي مثلما كان حاله في السنوات ال 6 الماضية.

وبذلك يكون نادي يوفنتوس قد أبرم صفقته الخامسة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني قادماً من نادي أرسنال الإنجليزي، والظهير الأيمن الإيطالي ماتيا دي شيليو قادماً من نادي ميلان الإيطالي، والجناح البرازيلي الواعد دوغلاس كوستا قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني، والجناح الإيطالي الواعد فيديريكو بيرنارديسكي قادماً من نادي فيورنتينا الإيطالي.

علماً بأنه في مقابل ذلك قد تخلى عن 4 من لاعبيه وهم الحارس البرازيلي نيتو والذي إنتقل إلي نادي فالنسيا الإسباني، والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس والذي فسخ عقده بالتراضي مع النادي ومن ثم إنتقل إلي نادي باريس سان جيرمان، والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي والذي إنتقل إلي نادي ميلان، ومتوسط الميدان الغابوني ماريو ليمينا والذي إنتقل إلي نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق يوفنتوس في الموسم الحالي هو محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فشل في تحقيق اللقب منذ عام 1996 م وخاصة وأنه قد وصل للدور النهائي من عمر المسابقة في مرتين في أخر 3 سنوات.