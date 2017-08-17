برشلونة يستعد لتقديم ثالث عروضه إلي ليفربول من أجل نجمه البرازيلي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لتقديم عرضه الرسمي الثالث إلي نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، علماً بأن قيمة العرض الثالث سوف تصل إلي مبلغ 118 مليون جنيه إسترليني وذلك من أجل محاولة إقناع نادي ليفربول وإدارته بضرورة التخلي عن النجم البرازيلي في الصيف الحالي.

وكان نادي برشلونة قد قدم في الأونة الآخيرة عرضين إلي نادي ليفربول، حيث وصلت قيمة العرض الأول إلي مبلغ 72 مليون جنيه إسترليني فيما وصلت قيمة العرض الثاني إلي مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي ليفربول رفضت كلاً من العرضين بشكل قاطع تماماً وأصدرت بعدها مباشرة بياناً رسمياً أكدت فيه بأنها لن تقوم بالتفريط في النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الصيف الحالي مهما كان ثمن بيعه.

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وبالرغم من أن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت منذ يوم أمس الأربعاء أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو قد أخبر الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بأنه سيرحل عن الفريق بأي وسيلة ممكنة في الأيام القليلة القادمة، إلا أن المدرب يورغن كلوب نفى كل هذه الشائعات منذ قليل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه المقبلة أمام فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث قال المدرب يورغن كلوب في حديثه إلي وسائل الإعلام أن سبب غياب النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو عن صفوف الفريق في إنطلاقة الموسم الحالي هي إصابته في الظهر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه بات قريباً أيضاً من العودة من جديد إلي الملاعب وربما سيكون ذلك إما في مباراة إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق هوفنهايم أو في الجولة الثالثة من عمر البريمرليغ.

وعقب هذه التصريحات من المدرب يورغن كلوب تعود من جديد الأجواء الحزينة في البيت الكتالوني، والذي باتت جماهيره في حيرة من أمرها مع إنطلاقة الموسم الحالي والذي خسر فيه الفريق لقب كأس السوبر الإسباني على يد غريمه التقليدي فريق ريال مدريد.