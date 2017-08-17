حقيقة إحالة مجلس الأهلى للنيابة العامة بسبب تقرير المركزي للمحاسبات يكشفها وزير الرياضة

Advertisements

قامت وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات القليلة الماضية بإصدار قرار يفيد بإحالة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى النيابة العامة، وجاء قرار مجلس الشباب والرياضة خاص بمجلس الإدارة المعين برئاسة “محمود طاهر”.

الجدير بالذكر أن قرار الإحالة قد صدر نتيجة اكتشاف 15 مخالفة لمجلس إدارة النادي الإدارية منها والمالية والتي جاءت خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بعد رصدها بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات والمعلن عنها في تقريره عن السنوات الثلاثة الأخيرة.

Advertisements

و كان على رأس تلك المخالفات التي تسببت في إحالة مجلس إدارة النادي إلى التحقيق عدم قيام مجموعة من أفراد النادي بسداد المستحقات الضريبية والتي تتمثل في ضريبة كسب العمل، بالإضافة إلى إسناد مجموعة من التعاقدات إلى كافتيريا النادي بالأمر المباشر، وغيرها من المخالفات التي شملت قيام النادي بتحمل مبالغ مالية عن عبد الله السعيد ووليد سليمان والتي وصلت إلى 10 ملايين جنيه بدون وجه حق.

و خلال التصريحات التي قام بها وزير الشباب والرياضة ” خالد عبد العزيز” فقد أكد أن ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول قرار إحالة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى التحقيقات بفعل الجهاز المركزي للمحاسبات لا أساس له من الصحة، وأضاف أن مجلس محمود طاهر لا علاقة له بهذا القرار مضيفا أن تلك المخالفات مرصُودة في الجهاز منذ فترة 7 سنوات.

كما أضاف خلال التصريحات التي قام بها أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتبع مثل تلك الإجراءات بصورة دورية عن الفترات التي يقضيها مجالس الإدارات داخل الأندية المختلفة، وأن ما تردد ما هو إلا إشاعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

كما أضاف خلال التصريحات التي قام بها أن لا توجد أي خصومة تجمعه هو ومجلس محمود طاهر، هذا بجانب أن تقدم إلى الجميع بطلب عدم الخوض في إثارة أي من المشكلات التي من الممكن أن تحدث بينه وبين الأهلى والذي يمثل قلعة كبيرة لها شأن عظيم بين الأندية.

جاء هذا القرار خلال الساعات القليلة الماضية والذي كان له أثر كبير على الكثير من مشجعي هذا النادي، بجانب أنه قد حاز اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية.