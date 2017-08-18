موعد مباراة سوانزي سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سوانزي سيتي يوم غداً السبت على أرضية ملعب الحرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وهو في أفضل حالاته المعنوية، وذلك بعد الإنطلاقة المثالية له في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، حيث إكستح ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أولد ترافورد، مما جعل فريق مانشستر يونايتد المرشح الأبرز للظفر باللقب مع نهاية الموسم.

Advertisements

وبالرغم من أن الفريق قد خسر لقب كأس السوبر الأوروبي في مستهل إنطلاقة الموسم الحالي على يد بطل أوروبا وسيدها فريق ريال مدريد الإسباني، إلا أن جماهير نادي مانشستر يونايتد تثق في قدرة فريقها كثيراً على المنافسة بقوة على لقب البريمرليغ وأيضاً التألق على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا والذهاب إلي أبعد نقطة فيها ولكن دون التفكير في حصد اللقب الأوروبي.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد تعاقد في الميركاتو الصيفي مع 3 عناصر بارزة للغاية، وهم المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، ومتوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي، مما يؤكد بدوره على رغبة الفريق الكبيرة في حصد الألقاب من جديد في الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز ب 3 ألقاب في الموسم الماضي وهي لقب الدرع الخيرية الإنجليزية ولقب كأس الرابطة الإنجليزية ولقب الدوري الأوروبي.

أما على الجانب الآخر فسيُحاول فريق سوانزي سيتي وتحت قيادة مدربه بول كليمنت تعقيد الأمور كثيراً على ضيفه، وخاصة وأن الفريق يمتلك كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك الأمر علماً بأنه كان قد فرض التعادل السلبي على مُضيفه فريق ساوثهامبتون في الجولة الأولى، مما يؤكد أن الفريق لديه قدرات دفاعية أكثر من رائعة والتي من شأنها ستجعل مهمة فريق مانشستر يونايتد في غاية الصعوبة.

تدريبات فريق سوانزي سيتي تحضيراً للمباراة