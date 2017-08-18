موعد مباراة ليستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق ليستر سيتي لإستقبال ضيفه فريق برايتون يوم غداً السبت على أرضية ملعب كينغ باور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه كريغ شيكسبير باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول له في الموسم الحالي في مشواره في البريمرليغ، وذلك بعدما خسر المباراة الإفتتاحية له أمام مُضيفه فريق أرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ولكنه وبالرغم من هذه الخسارة إلا أنه قدم مستوى أكثر من رائع مما أوحي لجماهيره بأنه قادر في في الموسم الحالي على التألق رفقة كبار البريمرليغ، وبكل تأكيد لن يكون طموحه هو حصد اللقب نظراً لإستحالة ذلك الأمر في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها كل الأندية.

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مما يجعل هدفه يقتصر ربما على المنافسة على مقعد مؤهل إلي المسابقات الأوروبية حتى وإن إقتصر الأمر على التأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي، ولكن وفي حالة إنتهى به المطاف في منتصف جدول الترتيب مع نهاية الموسم فلن تكون جماهيره حزينة على الإطلاق، وذلك على الرغم من أنها تأمل في أن يتمكن فريقها من تحقيق المعجزة التاريخية التي حققها في الموسم قبل الماضي حينما فاز بلقب البريمرليغ لأول مرة في تاريخه تحت قيادة المدرب السابق له الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري.

أما على الجانب الآخر فيأمل الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق برايتون أن يُحقق أول إنتصار له هو الآخر في البريمرليغ، وذلك بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى على أرضية ميدانه أمام ضيفه الثقيل حينها فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ وذلك بالرغم من أنه قدم مباراة جيدة من الناحية الدفاعية، إلا أنه لم يتمكن من الصمود في نهاية المطاف أمام القوة الهجومية لفريق مانشستر سيتي.

وفي اليوم ذاته أيضاً يحل فريق واتفورد ضيفاً على نظيره فريق بورنموث، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.