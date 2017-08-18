موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق ليفربول لإستقبال ضيفه فريق كريستال بالاس يوم غداً السبت على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام مُضيفه فريق واتفورد بثلاثة أهداف لمثلها، مما جعل جماهيره تقلق كثيراً على مستقبل فريقها في الموسم الحالي ومدى إمكانية قدرته في المنافسة على الألقاب، وذلك على الرغم من التألق الهجومي اللافت لعناصره وعلى رأسهم كلاً من السنغالي ساديو ماني والفرعون المصري محمد صلاح.

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ولا شك أن معنويات جماهير نادي ليفربول قد إرتفعت كثيراً بعدما عاد الفريق من ألمانيا فائزاً على حساب مُضيفه فريق هوفنهايم الألماني، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير المؤهل إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما أعطى الفريق بأكمله دافعاً معنوياً كبيراً من أجل تصحيح مساره في البريمرليغ مُبكراً وخاصة في حالة أراد المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

وسيغيب عن صفوف فريق الريدز مرة أخرى النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، وفي سياق ذلك أكد المدرب يورغن كلوب أن الغياب المستمر للبرازيلي كوتينيو عن الفريق هو بسبب إصابته على مستوى الظهر، وليس كما تقول العديد من الشائعات أنه بات قريباً من الإنتقال إلي نادي برشلونة الإسباني في الصيف الحالي، ولكن وفي مقابل ذلك سيكون فريق ليفربول مدعوماً بعودة المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج والذي عاد من جديد إلي تدريبات فريقه الجماعية منذ يوم أمس الخميس، ليبقى قرار مشاركته أساسياً من عدمه في يد المدرب يورغن كلوب والذي من المتوقع أن يدفه به كبديل خوفاً من تكرار إصابته.

أما على الجانب الآخر فسوف يُحاول فريق كريستال بالاس وتحت قيادة مدربه الهولندي فرانك دي بور تصحيح الأخطاء الفادحة التي ظهرت على الفريق في الجولة الأولى، والتي أدت بدورها إلي تعرضه إلي خسارة ثقيلة على أرضه أمام الصاعد حديثاً إلي البريمرليغ فريق هادرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق ليفربول يورغن كلوب