موعد مباراة ساوثهامبتون ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق وست هام يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ساوثهامبتون في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً السبت على أرضية ملعب سانت ماري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق ساوثهامبتون المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بيلغرينو باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك بعدما فشل في الفوز في أولى مبارياته في مشواره في البريمرليغ بعدما تعادل سلبياً دون أهداف أمام ضيفه فريق سوانزي سيتي في الجولة الأولى، مما يُحتم عليه الفوز من أجل إسعاد جماهيره وحصد النقاط الثلاث الأولى له في الموسم الحالي.

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أما على الجانب الآخر فيأمل فريق وست هام يونايتد وتحت قيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش أن يتفادي نتيجة أخرى كارثية في إنطلاقة الموسم الحالي، حيث تعرض الفريق اللندني في الجولة الأولى إلي خسارة قاسية للغاية خارج أرضه أمام مُضيفه فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وهو الأمر الذي جعل جماهير الهامرز تقلق كثيراً على مشوار فريقها في بقية الموسم، وذلك بالرغم من التعاقدات القوية التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، والتي جائت بناءً على رغبة كبيرة من جانب المدرب سلافين بيليتش مما يجعل الضغوطات عليه كبيرة للغاية سواء من أنصار النادي أو من مجلس الإدارة والذي لن يتحمل مرة أخرى إحتمالية فشل الفريق مثلما حدث الموسم الماضي، وحينها لن يتم تجديد الثقة في المدرب سلافين بيليتش بل سوف يتم إقالته مباشرة والبحث عن بديل مكانه بشكل سريع.

وكان نادي وست هام يونايتد قد تعاقد في الصيف الحالي مع الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت والظهير الأيمن الأرجنتيني المخضرم بابلو زاباليتا والجناح النمساوي ماركو أرناتوفيتش والمهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز.

وفي لقاء أخر عن اليوم ذاته يستقبل فريق بيرنلي ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون على أرضية ملعب تيرف مور في مباراة سيكون عنوانها الرئيسي هو الصراع البدني الكبير بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.