موعد مباراة ستوك سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق أرسنال ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ستوك سيتي يوم غداً السبت على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر وهو في حالة معنوية جيدة للغاية بعد إنطلاقته القوية في الموسم الحالي، حيث حقق فريق الغانرز لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على حساب جاره اللندني فريق تشيلسي بعدما فاز عليه بركلات الترجيح، وإضافة لذلك حقق الفريق فوزاً صعباً للغاية ومُثيراً على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي في الجولة الأولى من عمر البريمرليغ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة علماً بأنه كان متأخراً في النتيجة في مناسبتين.

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ولا شك أن هذه النتائج وبالرغم من أنها مقلقة بعض الشئ إلا أنها تدعو جماهير نادي أرسنال إلي التفاؤل أيضاً بخصوص الموسم الحالي، وخاصة وأن الجميع في نادي أرسنال سواء الجماهير أو مجلس إدارة النادي أو حتى الفريق نفسه يحلمون جميعاً بالتتويج بلقب البريمرليغ مع نهاية الموسم الحالي، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع جيداً أن ذلك الأمر سيكون صعباً للغاية في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها كل الأندية الكبيرة في إنجلترا في الصيف الحالي.

ولكن وفي الوقت ذاته لن يكون أمر التتويج بلقب البريمرليغ مستحيلاً أيضاً وخاصة في ظل عدم مشاركة فريق أرسنال في الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يجعل إهتمام الفريق منصباً بشكل كامل على البريمرليغ على الرغم من تواجده في مسابقة الدوري الأوروبي.

أما على الجانب الآخر فسوف يُحاول فريق ستوك سيتي وتحت قيادة مدربه مارك هيوز الإستفاقة سريعاً من خسارته الأولى في البريمرليغ في الموسم الحالي، حيث تعرض للفريق للخسارة على يد مُضيفه فريق إيفرتون بهدف وحيد مقابل لا شئ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب غوديسون بارك.