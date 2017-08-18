موعد مباراة أولمبيك ليون وبوردو في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يشهد ملعب بارك أويل بمدينة ليون الفرنسية يوم غداً السبت موقعة مرتقبة حينما يستقبل فريق أولمبيك ضيفه فريق بوردو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك ليون المواجهة باحثاً عن إستمرار تألقه وتحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك بعدما كان قد إكتسح فريق ستراسبورغ بأربعة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم حقق فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق رين بهدفين مقابل هدف واحد، مما أعطى جماهير النادي الثقة في قدرة فريقها على المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.

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وبالرغم من صعوبة ذلك نسبياً نظراً لقوة كلاً من كبيري فرنسا وهما فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو في الموسم الحالي تحديداً، إلا أن جماهير نادي أولمبيك ليون تثق كثيراً في العناصر الشابة الموهوبة التي يمتلكها الفريق، وخاصة في ظل تألق الوافد الجديد والقادم من نادي ريال مدريد الإسباني المهاجم الواعد ماريانو دياز.

علماً بأن نادي أولمبيك ليون كان قد تخلى في الميركاتو الصيفي الحالي عن عناصر بارزة للغاية، والتي تتمثل في متوسط الميدان الفرنسي وقائد الفريق سابقاً ماكسيم غونالونس والذي إنتقل إلي نادي روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد كورنتان توليسو والذي إنتقل إلي نادي بايرن ميونخ الألماني، والمهاجم الفرنسي المتألق ألكسندر لاكازيت والذي إنتقل إلي نادي أرسنال الإنجليزي.

وبالرغم من رحيل هذه العناصر المؤثرة للغاية إلا أن فريق أولمبيك ليون بدا عليه الثبات في المستوى مع إنطلاقة الموسم الحالي، وليس ذلك فحسب بل بدا عليه أيضاً بأنه سيكون أحد المنافسين على لقب الدوري الفرنسي، وإضافة لذلك لقب الدوري الأوروبي والذي كان قريباً للغاية من الفوز به في الموسم الماضي لولا إقصائه من الدور نصف النهائي من عمر المسابقة حينها على يد فريق أياكس أمستردام الهولندي، مما سيجعله يبحث من جديد في الموسم الحالي عن اللقب على الرغم من وجود أندية عملاقة في نسخة الموسم الحالي مثل نادي ميلان الإيطالي ونادي أرسنال.