موعد مباراة نيس وغانغون في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق نيس لإستقبال ضيفه فريق غانغون يوم غداً السبت على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نيس المواجهة تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر وهو في أسوء حالاته المعنوية بعد إنطلاقته السيئة للغاية في الموسم الحالي، حيث لم يتمكن الفريق حتى الآن من تحقيق أي إنتصار منذ بداية الموسم سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعلى صعيد الدوري الفرنسي خسر الفريق مباراته الأولى خارج أرضه أمام مُضيفه فريق سانت إيتيان بهدف وحيد مقابل لاشئ، وفي مباراته الثانية خسر أيضاً ولكن هذه المرة على أرضه وأمام جماهيره على يد فريق تروا بهدفين مقابل هدف واحد.

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أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فقد تخطى فريق نيس عقبة الدور التمهيدي الثالث ولكن ذلك حدث بصعوبة بالغة، حيث تعادل مع فريق أياكس أمستردام الهولندي ذهاباً في فرنسا بهدف لمثله، ومن ثم تعادل معه أيضاً إياباً في هولندا بهدفين لمثلهما ليتأهل بفضل الأهداف التي سجلها خارج أرضه، ولكنه وفي ذهاب الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة تعرض إلي الخسارة خارج أرضه على يد فريق نابولي الإيطالي بهدفين مقابل لا شئ، مما أضعف بالتالي كثيراً من حظوظه في التأهل لأول مرة في تاريخه إلي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من كل ما سبق إلا أن جماهير نادي نيس بدأ يعود التفاؤل لها من جديد، وذلك بعدما عاد كلاً من الثنائي المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي وصانع الألعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر إلي التدريبات الجماعية للفريق، مما يُضاعف من إحتمالية مشاركة كلاهما في المباراة أمام فريق غانغون، ولكن الأمر الأهم بالنسبة لجماهير نادي نيس في الوقت الحالي هو أن يكون الفريق جاهزاً وفي أفضل حالاته قبيل يوم الأربعاء المقبل، وذلك حينما يستقبل فريق نيس نظيره فريق نابولي على أرضية ملعب أليانز ريفييرا في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا.