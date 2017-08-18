موعد مباراة سانت إيتيان وأميان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق سانت إيتيان لإستقبال ضيفه الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري الفرنسي فريق أميان يوم غداً السبت على أرضية ملعب جوفروا غيشار، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سانت إيتيان المواجهة تحت قيادة مدربه الجديد أوسكار غارسيا باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة الصراع على صدارة ترتيب الدوري رفقة كبار الأندية الفرنسية والتي تبدو معظمها في الموسم الحالي في أفضل حالاتها وتحديداً فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو حامل اللقب وفريق أولمبيك ليون وفريق أولمبيك مارسيليا.

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وكان فريق سانت إيتيان قد بدأ مشواره في الموسم الحالي بتحقيقه للفوز على حساب ضيفه فريق نيس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثانية حقق الفوز مرة أخرى وهذه المرة خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق كُان بهدف وحيد مقابل لا شئ أيضاً.

وبكل تأكيد لن يكون طموح فريق سانت إيتيان في الموسم الحالي هو المنافسة على لقب الدوري الفرنسي، وذلك بسبب الفرق الشاسع بينه وبين فرق المقدمة في الوقت الحالي سواء على صعيد الإمكانيات البشرية والعناصر التي يمتلكها كل فريق أو على صعيد الإمكانيات المالية الكبيرة، ليبقى هدفه الرئيسي مع نهاية الموسم الحالي هو إحتلال أحد المقاعد المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علماً بأن حاول كثيراً في المواسم القليلة الماضية ولكنه كان يفشل دائماً في الأسابيع الآخيرة من عمر الدوري، وهو الأمر الذي لا تأمل جماهير نادي سانت إيتيان أن يتكرر مع فريقها في الموسم الحالي.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق أميان سيعود بشكل سريع للغاية إلي دوري الدرجة الثانية الفرنسي مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما خسر الفريق أول لقائين له في الدوري وإن كان الأول أمام فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شئ، ولكنه خسر في الثاني أيضاً والذي كان أمام ضيفه فريق أنجيه بالنتيجة ذاتها.