موعد مباراة تروا ونانت في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق نانت ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق تروا يوم غداً السبت على أرضية ملعب أوب، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نانت المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري باحثاً عن مصالحة الجماهير من خلال تحقيق الإنتصار الأول له في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي وذلك بعد الإنطلاقة الكارثية له، حيث تعرض فريق نانت لخسارة ثقيلة في الجولة الأولى خارج أرضه أمام مُضيفه فريق ليل بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الثانية تعرض إلي خسارة أخرى وهذه المرة على أرضه أمام ضيفه فريق أولمبيك مارسيليا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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ولكن جماهير نادي نانت لن تضغط بكل تأكيد على فريقها والمدرب كلاوديو رانييري وسوف تتسامح معه، وذلك لآنها تُدرك جيداً أن الفريق لا يزال في مرحلة البناء وهذه المرحلة تحتاج إلي الوقت دون أدنى شك، وربما من سوء حظ فريق نانت أنه واجه أندية كبيرة في بداية مشواره في الدوري الفرنسي، ولكن الآن تبدو الفرصة مناسبة للغاية لتصحيح المسار وكتابة صفحة جديدة أمام الفريق الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق تروا وذلك بالرغم من أن المباراة تُقام على أرض الآخير.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق نانت في الموسم الحالي هو إحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب، وذلك دون التفكير تماماً في المنافسة على اللقب أو المنافسة على إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية، علماً بأن فريق نانت كان قد تألق في الموسم الماضي وأنهى الدوري في المركز السابع وفي حالة تكرر ذلك الأمر في الموسم الحالي سوف تكون الجماهير سعيدة للغاية حتى يكتمل بناء الفريق ويبدأ في التفكير في المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وفي بقية مباريات يوم السبت يستقبل فريق مونبلييه نظيره فريق ستراسبورغ، فيما يستقبل فريق رين نظيره فريق ديجون، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.