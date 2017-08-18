موعد مباراة هوفنهايم وفيردر بريمن في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق هوفنهايم لإستقبال ضيفه فريق فيردر بريمن يوم غداً السبت على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق هوفنهايم المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد يوليان ناغيلسمان باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له في مشواره في الدوري الألماني في الموسم الحالي، ولعل ما يُعطيه أفضلية ولو نسبية على منافسه أن المباراة تُقام على أرضه وأمام جماهيره.

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وبكل تأكيد سيكون الفوز على فريق فيردر بريمن هو أفضل تحضير ممكن لفريق هوفنهايم تحضيراً لمباراته المقبلة أمام فريق ليفربول الإنجليزي، والتي ستُقام في يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب أنفيلد رود في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق هوفنهايم كان قد خسر في موقعة الذهاب على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد.

وهو الأمر الذي أضعف من حظوظه في التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة، ولكن من يعرف كرة القدم الألمانية جيداً سوف يُدرك أن مع الألمان لا يوجد أمان حتى صافرة النهاية وذلك بسبب طابع عدم الإستسلام الذي يتواجد داخل الأندية الألمانية، مما يجعل جميع الإحتمالات واردة وخاصة في حالة قدم فريق هوفنهايم أداء مثالي وظهر فريق ليفربول بذات الأداء الباهت الذي ظهر به في شوط المباراة الثاني من موقعة الذهاب.

ولكن وفي الوقت ذاته وفي حالة فشل فريق هوفنهايم في التأهل إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا وإكتفى فقط بالتأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي، فإن جماهيره لن تكون حزينة على الإطلاق وخاصة وأن الفريق قد صعد إلي دوري الدرجة الأولى الألماني منذ سنوات قليلة فقط.

علماً بأن فريق هوفنهايم كان قد تألق بشكل لافت في الموسم الماضي، وليس ذلك فحسب بل كان قريباً أيضاً من إنهاء الموسم في المركز الثالث في ترتيب البوندسليغا وهو ما كان يعني تأهله بشكل مباشر إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، ولكنه سقط في الأسبوع الآخير من عمر الدوري حينها ليحتل المركز الرابع.