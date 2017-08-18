موعد مباراة هيرتا برلين وشتوتغارت في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق هيرتا برلين لإستقبال ضيفه العائد من جديد إلي أحضان البوندسليغا فريق شتوتغارت يوم غداً السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق هيرتا برلين المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وخاصة وأنه سيكون مدعوماً من جانب جماهيره الغفيرة، والتي تأمل من جهتها أن يتمكن فريق العاصمة برلين من أن يُقدم ذات الأداء الرائع الذي قدمه في الموسم الماضي، حيث كان الفريق قريباً للغاية طوال الدور الأول من عمر الموسم الماضي من صدارة ترتيب الدوري، ولكن إنخفاض مستواه في الدور الثاني جعله في نهاية المطاف يضمن مقعده في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

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أما على الجانب الآخر فيأمل فريق شتوتغارت في أن تكون عودته من جديد إلي أضواء البوندسليغا أفضل عودة ممكنة، وبكل تأكيد لا يتمنى أي أحد في فريق شتوتغارت أن يعيش الفريق نفس السيناريو الذي تكرر بشكل دائم في الموسم القليلة الماضية، حيث يبدأ الفريق البوندسليغا بشكل سئ ويُحقق نتائج سيئة للغاية وبالتالي يقضي معظم فترات الموسم في الصراع من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية الألماني.

علماً بأنه فشل في البقاء ضمن أندية الصفوة في ألمانيا مع نهاية الموسم قبل الماضي، ولكنه تألق بشكل لافت في الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الألماني ليعود من جديد إلي البوندسليغا، وبالتالي تأمل جماهيره مع هذه العودة أن يتألق فريقها ويعود للمنافسة من جديد على المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية ولم لا المنافسة أيضاً على اللقب والذي كان قد حققه في عام 2007 م.

وفي مباراة أخرى في اليوم ذاته يستقبل فريق هامبورغ ضيفه فريق أوغسبورغ على أرضية ملعب فولكسبارك، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته أيضاً يستقبل فريق ماينز ضيفه العائد من جديد إلي أضواء البوندسليغا فريق هانوفر على أرضية ملعب أوبيل أرينا.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق هيرتا برلين