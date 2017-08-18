موعد مباراة فولفسبورغ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فولفسبورغ في موقعة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً السبت على أرضية ملعب فولكسفاغن أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بوروسيا دورتموند المواجهة تحت قيادة مدربه بيتر بوش باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في مشوار البوندسليغا في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفريق يرغب في مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس السوبر الألماني في إنطلاقة الموسم الحالي على يد غريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ في موقعة كلاسيكو ألمانيا، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بعدما إنتهى الوقت الأصلي من عمر المواجهة على وقع التعادل بهدفين لمثلهما من الفريقين.

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ولا شك أن فريق بوروسيا دورتموند ومدربه الجديد بيتر بوش يُدركان جيداً أن البداية دائماً ما تكون في غاية الأهمية، وذلك من إثبات قدرة الفريق في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي وخاصة وأن فريق بوروسيا دورتموند يمتلك جميع الإمكانيات البشرية التي تسمح له بذلك، على الرغم من أنه يمتلك أيضاً العديد من العناصر الشابة إلا أن هذه العناصر لديها مواهب أكثر من رائعة.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق بوروسيا دورتموند في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري، ومحاولة الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس ألمانيا وأيضاً الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه في الموسم الماضي وتحت قيادة مدربه السابق توماس توخيل كان قد حقق لقب وحيد فقط وهو لقب كأس ألمانيا، والذي جاء بعد فوزه في الدور النهائي على حساب فريق أينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف واحد.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق فولفسبورغ في تحقيق إنطلاقة مثالية في الموسم الجديد، وتفادي السيناريو الذي حدث له في الموسم الماضي حيث قضى الفريق معظم فترات الموسم وهو يُصارع من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية، ولولا تخطيه لعقبة ملحق الصعود والهبوط لكان الآن غير متواجداً ضمن أندية الصفوة في ألمانيا.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق فولفسبورغ