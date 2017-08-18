موعد مباراة شالكة ولايبزيغ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يحل فريق لايبزيغ وصيف البوندسليغا في الموسم الماضي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق شالكة يوم غداً السبت على أرضية ملعب فيلتينس أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق لايبزيغ المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل بدء الموسم بطريقة مثالية، حيث ترغب جماهير النادي في أن يُكرر فريقها الإنجاز الذي حققه في الموسم الماضي بعدما أنهى الدوري الألماني في وصافة الترتيب خلف حامل اللقب فريق بايرن ميونخ، وليس ذلك فحسب بل نافس فريق لايبزيغ البطل فريق بايرن ميونخ حتى الأسابيع الآخيرة من عمر البوندسليغا، ولولا نقص الخبرة لدى عناصره الشابة لكان فريق لايبزيغ قد حقق معجزة تاريخية في الموسم الماضي وفاز بلقب البوندسليغا.

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علماً بأن فريق لايبزيغ كان قد صعد إلي أضواء البوندسليغا في الموسم الماضي فقط، ولعل ما ساعده كثيراً على التألق هو العناصر الشابة الرائعة التي يمتلكها مثل متوسط الميدن الغيني نابي كيتا والمهاجم الألماني تيمو فيرنر والمهاجم الدنماركي يوسف بولسن وصانع الألعاب السويدي إيميل فورسبيرغ.

وفي الصيف الحالي كانت مهمة إدارة نادي لايبزيغ في غاية الصعوبة من أجل الحفاظ على جميع عناصره الواعدة، ولكنها حتى الآن نجحت في ذلك بالرغم من العروض المُغرية التي تم تقديمها لنجومه، والتي كان أبرزها عرض نادي ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع الغيني نابي كيتا والذي وصل قيمته إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق شالكة في الإستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق أولى إنتصاراته في الموسم الجديد، وبالرغم من أن الفريق شهد عدة تعديلات في صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أن هدف الفريق الأسمى يبقى هو العودة من جديد إلي المسابقات الأوروبية وتحديداً مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.