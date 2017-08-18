موعد مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

Advertisements

يستهل فريق يوفنتوس حامل لقب الكالتشيو حملة الدفاع عن لقبه حينما يستقبل ضيفه فريق كالياري يوم غداً السبت على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له في مشواره في الكالتشيو سعياً للحفاظ على لقبه والذي فاز به في أخر 6 مواسم في إنجاز تاريخي لم يتمكن أي فريق من تحقيقه سابقاً على مر التاريخ.

Advertisements

ولكن وفي الوقت ذاته يرغب فريق يوفنتوس في مصالحة جماهيره بعدما خسر أولى ألقاب الموسم الحالي، وهو لقب كأس السوبر الإيطالي والذي خسره على يد فريق لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المُثيرة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

ولا شك أن هذه المباراة قد أثارت القلق كثيراً بين جماهير البيانكونيري، وذلك بسبب الضعف الدفاعي الواضح الذي ظهر عليه فريق يوفنتوس في المباراة، ولعل ذلك سببه الرئيسي هو رحيل إثنين من أبرز عناصره الدفاعية في الميركاتو الصيفي الحالي، وهما المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي والذي إنتقل إلي نادي ميلان الإيطالي في واحدة من أكبر مفاجأت الميركاتو، والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس والذي فسخ عقده بالتراضي ومن ثم إنتقل إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبالرغم من أن نادي يوفنتوس قد تعاقد مع الظهير الأيمن ماتيا دي شيليو قادماً من نادي ميلان، إلا أن خط دفاعه يبدو عليه المعاناة بعدما رحل عنه بشكل خاص قائده ليوناردو بونوتشي والذي من المتوقع أن يترك ورائه فراغاً كبيراً حتى يجد نادي يوفنتوس البديل المثالي له.

هذا ويُعد الهدف الرئيسي لفريق يوفنتوس في الموسم الحالي هو محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وإضافة لذلك سيكون مُطالباً أيضاً بضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي والحفاظ على لقبه بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي.