موعد مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يحل فريق نابولي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق هيلاس فيرونا يوم غداً السبت على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في الكالتشيو، وذلك من أجل إثبات قدرته على المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، على الرغم من علمه بصعوبة ذلك الأمر كثيراً نظراً لقوة المنافسين على اللقب وعلى رأسهم كلاً من سيد إيطاليا فريق يوفنتوس ومن ثم يليه فريق ميلان وفريق روما.

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ومن جهة أخرى تُعد هذه المباراة هي أفضل تحضير لفريق نابولي من أجل مباراته المقبلة، والتي سيحل فيها ضيفاً على نظيره فريق نيس الفرنسي في يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه قد فاز في موقعة الذهاب التي تم إقامتها على أرضية ملعبه سان باولو بهدفين مقابل لا شئ، مما جعله قريباً للغاية من التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة.

ولا شك أن الهدف الرئيسي لفريق نابولي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الكالتشيو، وإضافة لذلك الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما وصل إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في الموسم الماضي، ولكنه تم إقصائه حينها على يد بطل أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني عقب خسارته ذهاباً وإياباً.

ولعل ما يجعل فريق نابولي مرشحاً بارزاً في الموسم الحالي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، هو أنه تمكن من المحافظة على جميع نجومه في الميركاتو الصيفي الحالي حتى هذه اللحظة، وعلى رأسهم كلاً من الإيطالي لورينزو إنسيني والسنغالي كاليدو كوليبالي، حيث تم تقديم عرض إلي الأول من نادي برشلونة الإسباني وصلت قيمته إلي مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني، فيما تم تقديم عرض إلي الثاني من نادي تشيلسي الإنجليزي وصلت قيمته إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.