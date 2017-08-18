موعد مباراة جيرونا وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية على الصاعد حديثاً إلي أضواء الليغا فريق جيرونا يوم غداً السبت على أرضية ملعب مونتيليفي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أتليتكو مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له في مشواره في الدوري الإسباني حتى يكون قادراً على المنافسة على اللقب منذ الوهلة الأولى رفقة كلاً من العملاقين فريق ريال مدريد حامل اللقب وفريق برشلونة.

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ولا شك أن الموسم الحالي وخاصة في الدور الأول من عمره سيكون بمثابة التحدي الكبير لفريق الروخي بلانكوس، وذلك لآن الفريق سيدخل غمار موسمه الجديد دون أن يتمكن من التعاقد مع أي لاعب جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب العقوبة التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحقه والتي حُرم على إثرها من إبرام التعاقدات حتى فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ولكن تلك العقوبة لم تؤثر على فريق الروخي بلانكوس كثيراً ولعل الدور الأبرز في الصيف الحالي كان لإدارة النادي، والتي قامت بدورها بمجهود كبير للغاية من أجل الحفاظ على جميع نجوم الفريق والعمل على تجديد عقودهم لفترات طويلة، وكانت النتيجة في نهاية المطاف أنه نجح في مسعاه وقام بتجديد عقود كلاً من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والمهاجم الإسباني فيرناندو توريس ومتوسط الميدان الإسباني كوكي ومتوسط الميدان الإسباني ساؤول وحارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك.

وبالرغم من الحرمان من التعاقدات إلا أن إدارة نادي أتليتكو مدريد قد عملت أيضاً على إبرام الصفقات حتى ولو لن تُشارك مع الفريق إلا مع إنطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم، حيث تعاقد النادي مع الجناح الإسباني فيكتور فيتولو قادماً من نادي إشبيلية الإسباني وبات أيضاً في طريقه للتعاقد مع المهاجم الإسباني ولاعبه السابق دييغو كوستا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق أتليتكو مدريد دييغو سيميوني