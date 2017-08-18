موعد مباراة إشبيلية وإسبانيول في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق إشبيلية لإستقبال ضيفه فريق إسبانيول يوم غداً السبت على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الجديد إدواردو بيريزو باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في الليغا، وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه وأمام أنصاره المعروف عنهم دائماً الحماسة البالغة في التشجيع مما يؤثر بشكل كبير على نتيجة المباراة لصالح فريقهم.

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وبكل تأكيد سوف تكون المباراة أفضل تحضير ممكن لفريق إشبيلية لمباراته المقبلة أمام فريق إسطنبول باشاكشهير، والتي ستُقام في يوم الثلاثاء المقبل على أرضه أيضاً والتي تأتي في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه بات قريباً للغاية من حجز مقعده في دور المجموعات من عمر المسابقة وذلك بعدما فاز ذهاباً في تركيا بهدفين مقابل هدف واحد.

هذا ويُعتبر الهدف الرئيسي لفريق إشبيلية في الموسم الحالي هو المنافسة على مقعد مؤهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بالرغم من أن العديد من جماهير تأمل في أن يُنافس الفريق على لقب الليغا مثلما حدث في معظم فترات الموسم الماضي وخاصة وأن الفريق يمتلك إمكانيات كبيرة في صفوفه.

ولكن وفي الوقت يُدرك الجميع أن منافسة فريق بحجم ريال مدريد وبرشلونة سيكون شبه مستحيلاً على لقب من 38 جولة، إلا في حالات إستثنائية مثلما حدث في السنوات القليلة الماضية وتحديداً في عام 2014 م حينما فاز فريق أتليتكو مدريد باللقب.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق إسبانيول وتحت قيادة مدربه كيكي سانشيز فلوريس في أن يتمكن في الموسم الحالي من تقديم ذات المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي، وليس ذلك فحسب بل والتطور أيضاً والبحث عن المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل حتى وإن كان ذلك من بوابة مسابقة الدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى عن اليوم ذاته يستقبل فريق سيلتا فيغو ضيفه فريق ريال سوسيداد على أرضية ملعب بالايدوس، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق إشبيلية إدواردو بيريزو