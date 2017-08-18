موعد مباراة أوسمانلي سبور وغلطة سراي في الدوري التركي 2017 – 2018 م

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يحل فريق غلطة سراي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أوسمانلي سبور يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق غلطة سراي المواجهة باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الدوري التركي في الموسم الحالي، حيث كان الفريق قد بدأ موسمه بفوز كاسح في الجولة الأولى على حساب فريق قيصري سبور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مما جعل جماهيره تثق كثيراً في قدرته على العودة من جديد للمنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم الحالي، وذلك بالرغم من علم الجميع أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً في ظل التدعيمات القوية التي قام بها كلاً من حامل اللقب في أخر موسمين نادي بيشكتاش وأيضاً نادي فنربخشة.

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وكان نادي غلطة سراي نشطاً للغاية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع العديد من العناصر البارزة مثل المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميز قادماً من نادي سوانزي سيتي الإنجليزي، ومتوسط الميدان المغربي يونس بلهندة قادماً من نادي نيس الفرنسي، والجناح الجزائري سفيان فيغولي قادماً من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، والظهير الأيمن البرازيلي ماريانو فيريرا قادماً من نادي إشبيلية الإسباني.

ولا شك أن هدف فريق غلطة سراي الرئيسي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري التركي ومحاولة التتويج به، وذلك من أجل تحقيق هدفه الأسمى وهو العودة من جديد للتأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عن أعرق المسابقات الأوروبية في أخر موسمين.

وفي مباراة أخرى عن اليوم ذاته يحل فريق إسطنبول باشاكشهير ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كارابوك سبور، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق بورصا سبور نظيره فريق ألانيا سبور وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.