موعد أبرز مباريات الدوري الإسكتلندي يوم غداً السبت 19-8-2017

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يشهد يوم غداً السبت إنطلاقة مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م، حيث تُقام 6 مباريات على مدار اليوم والبداية ستكون مع حامل اللقب فريق سيلتك والذي سيحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كيلمارنوك، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه برندان رودجرز باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الدوري، وذلك من أجل الإستمرار في صدارة ترتيب الدوري في إطار سعيه للحفاظ على اللقب، ولا شك أن إقتراب فريق سيلتك كثيراً من التأهل إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا سوف يُشكل له دافعاً معونياً كبيراً في هذه المباراة.

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حيث كان قد تخطى عقبة فريق أستانا من كازاخستان في موقعة الذهاب بعدما فاز عليه بخمسة أهداف مقابل لا شئ على أرضية ميدانه سيلتك بارك، علماً بأن موقعة الإياب سوف تُقام في الأسبوع المقبل وتحديداً في يوم الثلاثاء في كازاخستان، ولكنها ستكون بكل تأكيد مباراة شكلية لا أكثر من ذلك إلا في حالة حدوث معجزة تاريخية وعاد فريق أستانا في المباراة.

وفي مباراة أخرى عن اليوم ذاته يستقبل فريق غلاسكو رينجرز ضيفه فريق هارتس في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب إيبروكس، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، ويأمل فريق غلاسكو رينجرز وأنصاره في حصد النقاط الثلاث دون مواجهة أي مشاكل حتى يتمكن الفريق من التقدم إلي مقدمة الترتيب وملاحقة غريمه التقليدي فريق سيلتك، وذلك قبل أن يهرب في الصدارة مثلما يفعل في كل موسم.

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة تُقام 4 مباريات أخرى، حيث يستقبل فريق أبردين نظيره فريق دندي يونايتد فيما يستقبل فريق هيبرنيان نظيره فريق هاميلتون، بينما يستقبل فريق مذرويل نظيره فريق روس كاونتي كما يستقبل فريق سانت جونستون نظيره فريق بارتيك.