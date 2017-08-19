ملخص مباراة فالنسيا ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

Advertisements

حقق فريق فالنسيا فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق لاس بالماس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الميستايا ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدا الحذر مسيطراً على أداء كلاً من الفريقين وخاصة الفريق الضيف لاس بالماس، والذي سيكون راضياً للغاية في حالة خروجه بنقطة التعادل من أرض فريق الخفافيش، ولكن وفي مقابل ذلك بدأ فريق فالنسيا ينشط من الناحية الهجومية بحثاً عن تسجيل الأهداف قبل أن تتعقد الأمور عليه.

Advertisements

وعند الدقيقة الثانية والعشرين نجح فريق فالنسيا في تحقيق مبتغاه، وذلك بعدما سجل له المهاجم الإيطالي سيموني زازا أولى الأهداف وسط فرحة عارمة من الجماهير، وعند الدقيقة الرابعة والثلاثين تلقى فريق لاس بالماس ضربة موجعة للغاية بعدما طرد الحكم لاعبه الكرواتي الواعد ألين هاليلوفيتش لتزداد الأمور صعوبة على الفريق الضيف.

وفي شوط المباراة الثاني بدأ فريق فالنسيا ضاغطاً على ضيفه وذلك لمحاولة تسجيل المزيد من الأهداف لقتل المباراة بشكل نهائي وخاصة وأن الفريق لاس بالماس يلعب بعشرة لاعبين منذ الفترة الأولى من عمر اللقاء، وبالرغم من الفرص العديدة التي سنحت أمام فريق فالنسيا إلا أن لاعبيه قاموا بإضاعة معظمها بطريقة عجيبة، ومن جهة أخرى أيضاً بسبب تألق حارس مرمى فريق لاس بالماس رفقة خط دفاعه بشكل لافت للغاية مما جعل الفريق صامداً أمام الحملات الهجومية المكثفة لفريق فالنسيا.

ومع مرور الدقائق حاول مدرب فريق فالنسيا مارسلينو غارسيا تورال أن يقوم بتنشيط خطوط فريقه الأمامية فأشرك لاعبه سانتي مينا، ولكن ذلك لم يُغير أي شئ على نتيجة المباراة ليستمر ذلك الوضع حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع فوز صعب لصالح فريق فالنسيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وبالتالي حصد فريق الخفافيش النقاط الثلاث الأولى له في مشواره في الليغا على أمل أن يتمكن من المواصلة على سكة الإنتصارات حتى يُصبح بإمكانه المنافسة وبقوة على مقعد مؤهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.