ملخص مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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إستهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للبوندسليغا بالفوز على حساب ضيفه فريق باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أليانز أرينا ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق بايرن ميونخ أن يستغل كلاً من عاملي الأرض والجمهور وضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه، وفي المقابل كان فريق باير ليفركوزن متراجعاً بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية معتمداً بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة من أجل تسجيل الأهداف.

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وعند الدقيقة التاسعة نجح الفريق البافاري في تسجيل أولى أهدافه في اللقاء وذلك عبر مدافعه الجديد نيكولاس سولي، ولم يكتفِ فريق بايرن ميونخ بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل جعل المباراة بمثابة مهرجان تهديفي بالنسبة له، وعند الدقيقة الثامنة عشر تحقق له ما أراد بعدما سجل له الفرنسي الواعد كورنتان توليسو الهدف الثاني وسط دفاع تائه تماماً من جانب فريق باير ليفركوزن.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر المهرجان التهديفي للفريق البافاري وذلك عند الدقيقة الثالثة والخمسين حينما تحصل على ركلة جزاء نفذها مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بنجاح مُحرزاً الهدف الثالث لفريقه، وعند الدقيقة الحادية والستين قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي إشراك جناحه الهولندي الطائر أريان روبين بدلاً من الألماني توماس مولر وذلك من أجل إضافة المزيد من الأهداف وإسعاد الجماهير الغفيرة الحاضرة في مدرجات ملعب أليانز أرينا.

وعند الدقيقة الخامسة والستين جاء أول رد فعل حقيقي لفريق باير ليفركوزن في المباراة، وذلك بعدما نجح لاعبه السويسري أدمير محمدي في تسجيل الهدف الأول لفريقه مُقلصاً الفارق ومُنعشاً من آمال فريق باير ليفركوزن في المباراة، ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على الفريق البافاري بأي شكل من الأشكال بعدما عاد للسيطرة على اللقاء من جديد، ليستمر ذلك الوضع بعدها في بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع فوز الفريق البافاري وحصد للنقاط الثلاث.