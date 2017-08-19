موعد مباراة الشباب والقادسية في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يستعد فريق الشباب لإستقبال ضيفه فريق القادسية اليوم السبت على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 19:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و18:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الشباب المواجهة تحت قيادة مدربه السعودي سامي الجابر باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في الموسم الحالي، وإضافة لذلك سيكون فريق الشباب مُطالباً بتقديم عرض جيد للغاية من أجل مصالحة جماهيره الغفيرة والتي غضبت كثيراً بعدما تعثر الفريق في الجولة الأولى.

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حيث كان فريق الشباب قد بدأ مشواره في بطولة الدوري بأسوء طريقة ممكنة، وذلك بعدما تعرض للخسارة على أرضه وأمام جماهيره على يد الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق أُحد بواقع هدفين مقابل هدف واحد، مما أثار القلق كثيراً بين أوساط جماهير الراقي وخاصة وأنها ترغب في أن يُنافس فريقها في الموسم الحالي على اللقب أو على الأقل العودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أسيا في العام المقبل 2018 م.

وكان فريق الشباب قد إختتم تحضيراته للمباراة في يوم أمس الجمعة على الملعب الرئيسي بمقر النادي، وقد بدا على جميع لاعبي الفريق الرغبة الشديدة في تعويض الجماهير وكتابة صفحة جديدة أمام فريق القادسية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أكد الكابتن سامي الجابر أن الوجه الحقيقي لفريق الشباب سوف يظهر في المباراة التي ستجمعه بفريق القادسية، كما أكد أيضاً على أن الجميع في الفريق عملو طوال الأسبوع الماضي على تصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق في مباراته في الجولة الأولى.

كما أشاد أيضاً في حديثه بفريق القادسية كثيراً مُشيراً إلي أنه فريق قوي للغاية ومميز وسوف تكون المباراة أمامه في غاية الصعوبة، ولكنه وفي الوقت ذاته أكد بأن سيناريو المباراة الماضية أمام فريق أُحد لن يتكرر من جديد، أما عن الثلاثي ناصر الشمراني وسعد عبد الأمير وجوناتاس فأكد سامي الجابر بأن من سيكون جاهزاً منهم سيبدأ المباراة.