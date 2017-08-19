موعد مباراة الفيحاء وإتحاد جدة في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يحل فريق إتحاد جدة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق الفيحاء اليوم السبت على أرضية ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إتحاد جدة المواجهة تحت قيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في مشواره في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما بدأ الفريق مشواره بطريقة سيئة للغاية أغضبت جماهيره للغاية، حيث تعرض العميد للخسارة على أرضه وأمام جماهيره على أرضية ملعب الجوهرة في الجولة الأولى على يد فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وهو الأمر الذي كان بمثابة ضربة موجعة للغاية لطموحات جماهير العميد والتي كانت ترغب في أن يُنافس فريقها وبقوة على لقب الدوري مثلما فعل في الموسم الماضي،ولكن هذه البداية الكارثية أثارت الكثير من القلق بين أوساط جماهير نادي إتحاد جدة والتي أصبحت تخشى على فريقها في بقية أطوار الموسم، ولعل الحسنة الوحيدة لفريق إتحاد جدة في لقائه الأول كان تسجيل الفرعون المصري محمود عبد المنعم كهربا الهدف الوحيد للعميد.

وكان فريق إتحاد جدة قد إختتم تحضيراته للمباراة التي ستجمعه بفريق الفيحاء في يوم أمس الجمعة على الملعب الرئيسي بمقر النادي في جدة، وبالرغم من الخسارة في الجولة الأولى إلا أنه من المتوقع أن يكون للفريق ردة فعل قوية للغاية أمام فريق من السهل نسبياً هزيمته على الورق.

ولكن ذلك الفريق أكد في الجولة الأولى بأنه لن يكون مجرد حصالة لأندية دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في الموسم الحالي، فعلى الرغم من خسارته أمام حامل اللقب فريق الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى على أرضية ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، إلا أنه قدم مباراة أكثر من رائعة وأرهق فريق الهلال كثيراً علماً بأنه كان أيضاً متقدماً على مستوى النتيجة.