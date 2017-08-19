موعد مباراة هادرسفيلد تاون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل العائد من جديد إلي أضواء البريمرليغ فريق نيوكاسل يونايتد ضيفاً على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ أيضاً فريق هادرسفيلد تاون يوم غداً الأحد على أرضية ملعب جون سميث، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نيوكاسل يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني المخضرم رافاييل بينيتز باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى على أرضية ميدانه سانت جيمس بارك على يد ضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شئ، مما أثار القلق كثيراً بين جماهير النادي والتي باتت تخشى الآن على فريقها أن يعود مجدداً مع نهاية الموسم الحالي إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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ولكن ربما الأمر الذي يشفع لفريق نيوكاسل يونايتد ومدربه رافاييل بينيتز في الجولة الأولى أنهم واجهوا فريقاً كان يُنافس على لقب البريمرليغ في أخر موسمين، وإضافة لذلك يمتلك إمكانيات هائلة سواء على الصعيد البشري أو على الصعيد المالي، مما يجعل الهزيمة ليس لها ذلك التأثير الكبير على الفريق في بقية مشواره في الموسم الحالي.

ولا شك أن المشكلة الحاصلة بين إدارة نادي نيوكاسل يونايتد برئاسة مايك أشلي ومدرب الفريق رافاييل بينيتز بخصوص مسألة التعاقدات الجديدة تؤثر على الفريق بشكل واضح للغاية، فمن جهته كان يطمح المدرب رافاييل بينيتز في إبرام التعاقدات القوية في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تكوين فريق قوي يُمكنه أن يُنافس على المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية، ولكن إدارة النادي أقفلت ذلك الباب نهائياً وأكدت بأن نادي نيوكاسل يونايتد ليس مثل بقية كبار البريمرليغ والهدف الرئيسي للفريق هو البقاء مع نهاية الموسم في البريمرليغ وتفادي الهبوط.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق هادرسفيلد تاون في أفضل حالاته المعنوية، فعلى الرغم من أنه صاعد حديثاً إلي البريمرليغ إلا أنه قدم مستوى أكثر من رائع في مباراته الأولى، حيث عاد بفوز عريض من أمام مُضيفه فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما يؤكد بدوره أن الفريق عازماً على البقاء في البريمرليغ في الموسم المقبل.

تدريبات فريق نيوكاسل يونايتد تحضيراً للمباراة بحضور مهاجمه الجديد الإسباني خوسيلو