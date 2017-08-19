موعد مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يشهد ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم غداً الأحد قمة نارية من العيار الثقيل والتي ستجمع بين فريق توتنهام هوتسبير وضيفه فريق تشيلسي في ديربي لندني مرتقب بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق توتنهام هوتسبير المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في البريمرليغ في الموسم الحالي، وخاصة وأن المباراة سوف تجمعه بحامل اللقب مما يجعلها في غاية الأهمية، فالفوز بنقاط هذه المباراة كاملة سوف يؤكد بدوره على نوايا فريق توتنهام هوتسبير في الموسم الحالي ومدى قدرته وجاهزيته على المنافسة على لقب البريمرليغ للموسم الثالث على التوالي.

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وكان الفريق قد بدأ مشواره في البريمرليغ بشكل أكثر من رائع حينما عاد بالفوز من خارج أرضه من أمام مُضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شئ وذلك في مباراة كانت صعبة ومعقدة للغاية من الناحية التكتيكية، ولا شك أن فريق السبيرز سيظل قوياً مثلما كان حاله في أخر موسمين وذلك بسبب حفاظه على جميع ركائز فريقه الأساسية بإستثناء رحيل ظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر إلي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف الحالي.

أما على الجانب الآخر فيبدو حامل لقب البريمرليغ فريق تشيلسي تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في أسوء حالاته، ولعل أبرز دليل على ذلك هي بدايته الكارثية للموسم الحالي بعدما تعرض الفريق إلي أكثر من كبوة والتي من شأنها أن تؤثر عليه بشكل كبير للغاية في بقية أطوار الموسم، حيث خسر فريق تشيلسي لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح، ومن ثم تعرض لخسارة أخرى وهذه المرة في الجولة الأولى من عمر البريمرليغ أمام ضيفه فريق بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مما أكد أن فريق البلوز يُعاني الكثير من المشاكل سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وربما ما يُزيد الأمور تعقيداً عليه في موقعة الديربي بأنه سيدخل المواجهة منقوصاً من خدمات قائد دفاعه غاري كاهيل والإسباني سيسك فابريغاس بعدما تم طرد كلاهما في مباراة الجولة الأولى، أما الأخبار الجيدة لجماهير البلوز فهي بكل تأكيد عودة كلاً من البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي تيموي باكايوكو إلي تدريبات الفريق الجماعية مع إحتمالية تواجدهما في الديربي.

هذا وكانت أخر مواجهة رسمية جمعت بين الطرفين في الموسم الماضي قد إنتهت على وقع فوز عريض لفريق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، علماً بأنها كانت على أرضية ملعب ويمبلي أيضاً وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينيو

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي